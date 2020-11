Kalen­der für 2021 ab sofort bei der Umwelt­sta­ti­on Weis­main erhältlich

Aus den Bil­dern der som­mer­li­chen Foto­ak­ti­on „Gar­ten­freu­den“ ist nun ein Bil­der-Kalen­der für 2021 ent­stan­den. Der Kalen­der gleicht einem Streif­zug durch Gär­ten im Land­kreis Lich­ten­fels mit vie­len Schnapp­schüs­sen und herr­li­chen Gar­ten- und Natur­auf­nah­men, so Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer, der für die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses und den Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge die Akti­on organisierte.

In der Zeit von Mai bis Sep­tem­ber konn­ten die Teil­neh­mer wöchent­lich ein aktu­el­les Bild aus einem Gar­ten im Land­kreis ein­sen­den. Eine Jury, gebil­det aus den bei­den Vor­sit­zen­den des Bir­ka­cher Gar­ten­bau­ver­eins Eri­ka Elf­lein und Hei­di Waidhas, der Regio­nal­ko­or­di­na­to­rin des Land­krei­ses Andrea Musi­ol und Micha­el Stro­mer, wähl­te jeweils ein „Bild der Woche“ aus, das wie­der­um in den Lokal­zei­tun­gen ver­öf­fent­licht wur­de. Gar­ten­freu­den in Zei­ten der sozia­len Distanz wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie mit­ein­an­der tei­len, das war der Kern­ge­dan­ke der Akti­on. Am Ende umfass­te die „Gar­ten­freu­den-Gale­rie“ auf www​.lan​des​pfle​ge​-lich​ten​fels​.de knapp 1.000 Bil­der. Die Online-Wochen­ga­le­rien ermög­li­chen jetzt im Herbst und Win­ter einen som­mer­li­chen Spa­zier­gang von der gemüt­li­chen Couch aus.

Der Kalen­der kann eben­falls auf den Inter­net­sei­ten des Lich­ten­fel­ser Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge betrach­tet wer­den und per mail (gartenfreuden@​landespflege-​lichtenfels.​de) oder tele­fo­nisch (09575 921455) in der Umwelt­sta­ti­on bestellt wer­den. Er kostet 5 EUR zzgl. Versand.