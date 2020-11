City-Manage­ment Erlan­gen e.V. hat den loka­len Ein­zel­han­del fest im Blick

Der „Black Fri­day“ ist der Auf­takt in die vor­weih­nacht­li­chen Shop­ping­wo­chen. Das City-Manage­ment Erlan­gen star­tet des­we­gen ab der letz­ten Novem­ber­wo­che die Kam­pa­gne „online stö­bern – lokal ein­kau­fen“, um gezielt die Auf­merk­sam­keit der Kun­den auf den loka­len Stand­ort zu rich­ten. Der Anstoß für die Akti­on kam direkt von Erlan­ger Einzelhändlern.

Die Zah­len spre­chen für sich, der Black Fri­day am letz­ten Frei­tag im Novem­ber ist einer der Haupt­ein­kaufs­ta­ge im Jahr. Mitt­ler­wei­le hat sich das Shop­ping­high­light auf über eine Woche aus­ge­dehnt. Ange­lehnt an den Slo­gan „sup­port your locals“, sahen das City-Manage­ment gemein­sam mit Ver­tre­tern aus dem Ein­zel­han­del die Gele­gen­heit, zum Jah­res­end­spurt eine gemein­sa­me Nach­richt an die Kun­den zu sen­den und noch­mal aktiv für das viel­fäl­ti­ge Ange­bot in Erlan­gen zu wer­ben. Gro­ße Tei­le des Umsat­zes im Ein­zel­han­del haben sich auf den Online­han­del ver­la­gert, doch durch die Coro­na­kri­se ist auch das Bewusst­sein für den Stand­ort gestie­gen. Des­we­gen ver­folgt die Kam­pa­gne das Ziel, in die­ser umsatz­star­ken Zeit die Auf­merk­sam­keit der Kun­den auf den sta­tio­nä­ren Ein­zel­han­del zu rich­ten. Da auch die­ser kaum noch ohne eige­ner digi­ta­len Ver­mark­tung aus­kommt, hat das City-Manage­ment Erlan­gen seit Okto­ber die Platt­form www​.schau​fen​ster​-erlan​gen​.de auf­ge­baut, auf der bis­her 132 ver­schie­de­ne Erlan­ger Unter­neh­men einen kur­zen Blick hin­ter ihre Schau­fen­ster gewäh­ren. Die Platt­form ersetzt nicht die eige­nen Ver­mark­tungs­ka­nä­le der Geschäf­te, son­dern soll die­se ergän­zen und die Viel­falt in Erlan­gen prä­sen­tie­ren. Ganz unter dem Mot­to, „online stö­bern – lokal einkaufen“.

Flan­kiert wird die Akti­on von einer breit ange­leg­ten Cross­me­dia-Wer­be­kam­pa­gne auf den unter­schied­lich­sten Kanä­len. Die Ein­zel­händ­ler und Ein­zel­händ­le­rin­nen haben beson­de­re Ange­bo­te und Aktio­nen für das Jah­res­en­de geplant. Zwar unter ande­ren Bedin­gun­gen als in den Vor­jah­ren, doch umso enga­gier­ter laden die Erlan­ger Geschäf­te zur Shop­ping­tour in die Erlan­ger Innen­stadt. Die zahl­rei­chen klei­nen, inha­ber­ge­führ­ten Geschäf­te, eine Ein­kaufs­mei­le mit gro­ßen Kauf­häu­sern, die Erlan­gen Arca­den mit über 100 Ein­zel­ge­schäf­ten, bunt geschmück­te und weih­nacht­lich beleuch­te­te Gas­sen und Stra­ßen, las­sen bei der Suche nach pas­sen­den Weih­nachts­ge­schen­ken kei­ne Wün­sche offen.