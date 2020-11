HUM­MEL­TAL, LKR. BAY­REUTH. In der Nacht zum Diens­tag ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter in einem Orts­teil von Hum­mel­tal einen schwar­zen BMW mit den Kenn­zei­chen „BT-TS 531“. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Das erst weni­ge Mona­te alte Cou­pe vom Typ M4 hat­te der Eigen­tü­mer am Mon­tag­abend im Hof sei­nes Anwe­sens in der Bay­reu­ther Stra­ße im Hum­mel­ta­ler Orts­teil Pit­ters­dorf abge­stellt. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen, zwi­schen 0.30 Uhr und 5.40 Uhr, ent­wen­de­ten die Die­be das mit Keyl­ess-Go-System aus­ge­stat­te­te Auto mit einem Zeit­wert von über 80.000 Euro. Eine Fahn­dung nach dem Fahr­zeug blieb bis­her ergebnislos.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 um Hin­wei­se von Zeu­gen, die in der Nacht zum Diens­tag im Hum­mel­ta­ler Orts­teil Pit­ters­dorf ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben.