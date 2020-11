In Bay­ern nimmt das Kon­junk­tur­pro­gramm des Bun­des für Bahn­hö­fe Fahrt auf – Regio­na­le Hand­werks­be­trie­be profitieren

Die Vor­be­rei­tun­gen der Deut­schen Bahn (DB) sind abge­schlos­sen, die Hand­wer­ker ste­hen bereit: An ins­ge­samt 24 Bahn­hö­fen in Bay­ern begin­nen die Moder­ni­sie­rungs­ar­bei­ten oder sind sie bereits abge­schlos­sen; zehn Sta­tio­nen pro­fi­tie­ren von klei­ne­ren Ver­schö­ne­rungs­maß­nah­men. Die­se wich­ti­gen Reno­vie­rungs­ar­bei­ten oder ener­ge­ti­schen Sanie­run­gen wer­den durch das Sofort­pro­gramm des Bun­des für Hand­werks­be­trie­be finan­ziert und durch die DB kurz­fri­stig umgesetzt.

Vor allem mit­tel­stän­di­sche Hand­werks­un­ter­neh­men sind mit den Arbei­ten beauf­tragt wor­den. Somit pro­fi­tie­ren Hand­werk, Bahn­rei­sen­de sowie die Eisen­bahn­in­fra­struk­tur gleichermaßen.

„Dank der zusätz­li­chen Mit­tel des Bun­des wer­ten wir gemein­sam mit dem regio­na­len Hand­werk noch stär­ker unse­re Bahn­hö­fe auf“, so Andre­as Rudolf, Lei­ter des Regio­nal­be­reichs Süd der DB Station&Service AG: „Weil die Mit­tel kurz­fri­stig einen Impuls in die Wirt­schaft geben sol­len, haben wir Pro­jek­te aus­ge­wählt, die wir ergän­zend zu den bereits lau­fen­den Moder­ni­sie­run­gen schnell umset­zen kön­nen. Bin­nen weni­ger Wochen haben wir es geschafft, Pla­nung, Aus­schrei­bung und Beauf­tra­gung abzuschließen.“

Mit dem Sofort­pro­gramm setzt der Bund einen kurz­fri­sti­gen Kon­junk­tur­im­puls zur För­de­rung von Hand­werks­be­trie­ben in Deutsch­land. Hier­für stellt er der Deut­schen Bahn bis zu 40 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung, die im Jahr 2020 für Hand­werks­lei­stung ver­wen­det wer­den. Dar­über hin­aus betei­ligt sich die DB mit Eigen­mit­teln. In Bay­ern wer­den ins­ge­samt rund 6 Mil­lio­nen Euro inve­stiert. Ein Groß­teil der Bau­vor­ha­ben soll noch in die­sem Jahr abge­schlos­sen wer­den. Rei­sen­de und Besu­cher pro­fi­tie­ren von ins­ge­samt 167 attrak­ti­ve­ren Bahn­hö­fen bun­des­weit. Dazu kom­men über hun­dert wei­te­re Sta­tio­nen deutsch­land­weit mit Kleinstmaßnahmen.

Bahn­hö­fe in Oberfranken

Kro­nach

Sanie­rung Hal­le und Fas­sa­de des Emp­fangs­ge­bäu­des: Arbei­ten angelaufen

Erneue­rung Trep­pen­auf­gang: Arbei­ten angelaufen

Pres­sig-Rothen­kir­chen (bei Kronach)

Dach­sa­nie­rung: Abgeschlossen

Sanie­rung Per­so­nen­un­ter­füh­rung: Abgeschlossen

Stock­heim (bei Kronach)

Neu­er Anstrich Per­so­nen­un­ter­füh­rung: Arbei­ten angelaufen

Kulm­bach

Sanie­rung der Bahn­hofs­hal­le: Arbei­ten angelaufen

Instand­set­zen der Trep­pen­stu­fen zu den Bahn­stei­gen: Beginn Ende November

Erneue­rung der Ein­gangs­tü­ren: Beginn Anfang Dezember

Erneue­rung der Aus­stat­tungs­ele­men­te: Beginn Anfang Dezember

Vor­ra (Peg­nitz)