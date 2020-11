Der Haupt- und Finanz­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner Sit­zung am Don­ners­tag, 19. Novem­ber, um 16 Uhr, mit dem von der Stadt im ver­gan­ge­nen Jahr erst­mals für einen Teil­be­reich der Innen­stadt ange­ord­ne­ten Ver­bot von Sil­ve­ster­feu­er­wer­ken beschäf­ti­gen. Den Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­ten wird hier­zu ein Erfah­rungs­be­richt vor­ge­legt. Das Feu­er­werks­ver­bot für den Zeit­raum 31. Dezember/​1. Janu­ar erstreck­te sich auf han­dels­üb­li­che Klein­feu­er­wer­ke, Rake­ten, Knall­kör­per und Ähn­li­ches. Die Stadt­ver­wal­tung emp­fiehlt, hier­an auch an Sil­ve­ster 2020/21 fest­zu­hal­ten. Eben­falls auf der Tages­ord­nung ste­hen zwei Schen­kungs­er­gän­zun­gen für das Kunst­mu­se­um Bay­reuth. Der Nürn­ber­ger Künst­ler Has­so von Hen­nin­ges über­lässt dem Muse­um zur Ergän­zung sei­ner ersten Schen­kung aus dem Jahr 2017 ein Kon­vo­lut von 48 klein­for­ma­ti­gen Minia­tu­ren. Die Arbei­ten sind mit ver­schie­de­nen Erd­far­ben in den Jah­ren 2001 bis 2011 bei Wan­de­run­gen auf Kor­fu, Lan­za­ro­te und Sizi­li­en ent­stan­den. Eine wei­te­re Schen­kung erfolgt durch die Wit­we von Lud­wig Wer­ten­bruch, Bar­ba­ra Ada­mek. Sie über­gibt dem Kunst­mu­se­um 13 Hand­zeich­nun­gen und Col­la­gen ihres 2014 ver­stor­be­nen Man­nes. Die Wer­ke ergän­zen und ver­stär­ken den Samm­lungs­schwer­punkt „Kon­zept­kunst“ des Museums.