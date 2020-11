Auf­sichts­gre­mi­en spre­chen sich für Stand­ort Preu­schwit­zer Stra­ße aus

In einer außer­or­dent­li­chen Sit­zung haben die Auf­sichts­gre­mi­en der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH heu­te mehr­heit­lich dafür aus­ge­spro­chen, den abschnitt­wei­sen Neu­bau am Kli­ni­kum in der Preu­schwit­zer Stra­ße wei­ter­zu­ver­fol­gen – und damit gegen eine Zusam­men­füh­rung der bei­den Betriebs­stät­ten an der Hohen Warte.

Es ist die zwei­te gro­ße Ent­schei­dung bin­nen kur­zer Zeit. Erst in der letz­ten Sit­zung hat­te der Auf­sicht­strat mit einer Dop­pel­spit­ze die Geschäfts­füh­rung neu auf­ge­stellt, heu­te gab es eine fina­le Ent­schei­dung in der Baufrage.

Der Auf­sichts­rat hat sich dabei mehr­heit­lich dafür aus­ge­spro­chen, die Plä­ne zum abschnitt­wei­sen Neu­bau des Kli­ni­kums an der Preu­schwit­zer Stra­ße weiterzuverfolgen.

Ob kom­plet­ter oder abschnitt­wei­ser Neu­bau: „Ich wäre bei­de Wege gegan­gen. Für uns als Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH ist es vor allem wich­tig, jetzt eine defi­ni­ti­ve Ent­schei­dung zu haben. Dar­über freue ich mich, denn das gibt uns Pla­nungs­si­cher­heit. Jetzt kön­nen wir die Ärmel hoch­krem­peln und den Bau vor­an­brin­gen“, sagt Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Mohr und hofft auf ein kon­struk­ti­ves Mit­ein­an­der. „Unser Ziel muss es sein, künf­tig die Kräf­te zu bün­deln und gemein­sam nach vor­ne zu blicken.“