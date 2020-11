Erlan­gen (ots) – In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Natur­bad­stra­ße brach am spä­ten Frei­tag­abend (13.11.2020) ein Feu­er aus. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Gegen 22:40 Uhr war aus noch unge­klär­ter Ursa­che ein Feu­er in der Küche im 1. Ober­ge­schoß des Anwe­sens aus­ge­bro­chen. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te schlu­gen aus dem Küchen­fen­ster bereits Flam­men und es kam zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung. Die Bewoh­ner waren bereits selb­stän­dig aus dem Haus ins Freie geflüch­tet. So waren kei­ne Per­so­nen ver­letzt worden.

Die Erlan­ger Feu­er­wehr konn­te das Feu­er schnell ablö­schen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 100.000 Euro belau­fen. Die Woh­nun­gen in dem Mehr­fa­mi­li­en­haus kön­nen der­zeit nicht mehr betre­ten wer­den und so wur­den alle Bewoh­ner zunächst in einem nahe­ge­le­ge­nen Gast­hof untergebracht.

Beam­te des zustän­di­gen Fach­kom­mis­sa­ri­ats der Erlan­ger Kri­po haben die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brand­ur­sa­che aufgenommen.