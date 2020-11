Am kom­men­den Mitt­woch, 18. Novem­ber, tritt der Stadt­rat zu einer öffent­li­chen Sit­zung um 16.00 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Über­ga­be des Haus­hal­tes, Berich­te zur aktu­el­len Situa­ti­on der Covid-19-Pan­de­mie sowie Maß­nah­men zum Klimaanpassungskonzept.

Der Fami­li­en- und Inte­gra­ti­ons­se­nat wird am Don­ners­tag, 19. Novem­ber, um 16.00 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie tagen. Die Räte befas­sen sich mit der Pfle­ge in Bam­berg, alter­na­ti­ven Wohn­for­men und der Alters­ar­mut. Der Ein­lass in den Hegel- bzw. Spie­gel­saal fin­det jeweils ab 15.30 Uhr statt.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.