Am 19. und 20. Novem­ber fin­det die dies­jäh­ri­ge gemein­sa­me Bil­dungs­kon­fe­renz von Stadt und Land­kreis Bam­berg zum The­ma „Par­ti­zi­pa­ti­on und Teil­ha­be“ statt. Sie ist in die­sem Jahr gleich­zei­tig die 2. Demo­kra­tie­kon­fe­renz des Land­krei­ses Bam­berg im Rah­men des Bun­des­pro­gramms “Demo­kra­tie leben!”

Kom­men Sie mit Exper­tin­nen und Exper­ten aus ver­schie­de­nen Bil­dungs­be­rei­chen ins Gespräch. Tau­schen Sie sich in ver­schie­de­nen Foren aus zu Mög­lich­kei­ten der Par­ti­zi­pa­ti­on und Teil­ha­be von Kin­dern in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und Schu­len, von Jugend­li­chen in den Gemein­den oder von Erwach­se­nen bei der Stadt­ent­wick­lung. Alle Foren fin­den zu den ange­ge­be­nen Zei­ten in digi­ta­ler Form statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page der Bil­dungs­re­gi­on Bam­berg https://​bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​s​k​o​n​f​e​r​e​n​z​en/.