Schu­lung für ange­hen­de Lebens­ret­ter: 16 neue First Responder

Eigent­lich soll­te alles nach ein paar Wochen vor­bei sein, doch auch den Teil­neh­mern des Johan­ni­ter-Sani­täts­hel­fer­kur­ses hat Coro­na einen Strich durch die Rech­nung gemacht: Über acht Mona­te hat es vom ersten Lehr­gangs­tag in der Feu­er­wehr Schlüs­sel­feld bis zur Über­ga­be der Urkun­den gedau­ert. Die 16 Teil­neh­mer des Kur­ses kön­nen also beson­ders stolz sein: Sie haben nicht nur die 80 Unter­richts­ein­hei­ten im Bereich Sani­täts­hel­fer und First Respon­der (Erst­hel­fer) und die abschlie­ßen­de Prü­fung erfolg­reich bestan­den, son­dern sind trotz mehr­mo­na­ti­ger Coro­na-Unter­bre­chung mit Enga­ge­ment dabeigeblieben.

Die Moti­va­ti­on der Teil­neh­mer, sich zum Sani­täts­hel­fer aus­bil­den zu las­sen, war dabei durch­aus unter­schied­lich: Eini­ge wol­len sich so fit machen für die ehren­amt­li­che Mit­ar­beit im Sani­täts- oder Ret­tungs­dienst, im Kata­stro­phen­schutz oder in der Erste-Hil­fe-Aus­bil­dung. Ande­re, die zum Bei­spiel bereits bei der Feu­er­wehr aktiv sind, qua­li­fi­zie­ren sich so zum First Respon­der wei­ter, damit sie im Not­fall in den Minu­ten bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes kom­pe­tent Erste Hil­fe lei­sten kön­nen. Und die Sani­täts­hel­fer-Aus­bil­dung ist auch der erste Schritt zu wei­te­ren Qua­li­fi­ka­tio­nen im Ret­tungs­dienst wie zum Bei­spiel dem Rettungshelfer.

„Es ist ein tol­ler Erfolg, dass alle die an der Prü­fung teil­ge­nom­men haben, die­se dann auch bestan­den haben. Um im Bereich Bevöl­ke­rungs­schutz oder auch im Sani­täts­dienst bei Groß­ver­an­stal­tun­gen mög­lichst vie­len Men­schen hel­fen zu kön­nen, brau­chen wir und ande­re Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen gut aus­ge­bil­de­te Ehren­amt­li­che“, so Johan­ni­ter-Kurs­lei­ter Frank Rei­se. „Wir freu­en uns über jeden, der sei­ne freie Zeit inve­stiert, um am Ende für ande­re im Not­fall da zu sein.“

Der näch­ste Sani­täts­hel­fer-Kurs bei den ober­frän­ki­schen Johan­ni­tern fin­det im April und Mai 2021 statt. Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.johan​ni​ter​.de/​o​b​e​r​f​r​a​n​ken.