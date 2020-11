In der E‑Ladesäuleninitiative im Land­kreis geht es in die­ser Woche Schlag auf Schlag. Sechs Lade­säu­len wur­den bis zum gest­ri­gen Mitt­woch bereits ein­ge­weiht; eine wird noch folgen.

„Schon am Mon­tag konn­ten wir gemein­sam mit der Ener­gie­ver­sor­gung Selb-Markt­red­witz die Säu­len in Höch­städt und Thier­stein in Betrieb neh­men. Am Diens­tag haben wir die Stand­or­te in Markt­red­witz, Rös­lau und Wei­ssen­stadt ein­ge­weiht. Gestern dann waren wir in Wun­sie­del und jetzt steht in die­ser Woche noch die Inbe­trieb­nah­me in Kir­chen­lami­tz an“, sagt Jür­gen Kro­mer, Kli­ma­schutz­ma­na­ger im Land­kreis. „Eine Säu­le in Thiersheim fehlt uns dann noch, die kann aber auf­grund der Bau­ar­bei­ten am dor­ti­gen Markt­platz erst im neu­en Jahr errich­tet wer­den. Damit ist die E‑Ladesäuleninitiative fak­tisch abgeschlossen.“

„Ich freue mich und möch­te mich auch bei unse­ren Part­nern von der SWW, der ESM und der gKU für die rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit in die­sem Pro­jekt aus­drück­lich bedan­ken. Mit der E‑Ladesäuleninitiative ist es uns gelun­gen, die Zahl der öffent­li­chen Lade­säu­len nahe­zu zu ver­dop­peln. Vor der Initia­ti­ve gab es 15 Lade­säu­len im Land­kreis, jetzt sind es 28, im kom­men­den Jahr dann 29 Anlauf­stel­len für Elek­tro-Fahr­zeu­ge. Das kann sich sehen las­sen“, fin­det auch Land­rat Peter Berek.

Gestar­tet wur­de die E‑Ladesäuleninitiative zu Jah­res­be­ginn. Hin­ter ihr ste­hen 14 Kom­mu­nen aus dem Land­kreis, die SWW Wun­sie­del GmbH, ESM und gKU, sowie das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Der Aus­bau ist ein wich­ti­ger Punkt im E‑Mobilitätskonzept im Fich­tel­ge­bir­ge. Das Ziel: Gäste und Ein­hei­mi­sche sol­len flä­chen­deckend öffent­li­che Lade­säu­len vor­fin­den. Die neu­en Lade­säu­len ent­ste­hen in Thier­stein, Thiersheim, Markt­red­witz, Schön­wald, Höch­städt, Arzberg, Kir­chen­lami­tz, Nagel, Markt­leu­then, Bad Alex­an­ders­bad, Wun­sie­del, Tröstau, Wei­ßen­stadt und Rös­lau. Damit ver­fügt nun jede Kom­mu­ne im Land­kreis über min­de­stens eine öffent­li­che Ladesäule.