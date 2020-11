Vor­be­rei­ten­de Maß­nah­men star­ten in der kom­men­den Woche – Ände­run­gen im Busverkehr

Der Land­kreis Hof wird sei­ne Kli­ni­ken suk­zes­si­ve erwei­tern und damit die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in der Regi­on und die Lei­stungs­fä­hig­keit der bei­den Häu­ser in Münch­berg und Nai­la ver­bes­sern. Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten das neue Bet­ten­haus der Kli­nik Nai­la in Betrieb genom­men wer­den. In Münch­berg wer­den wird im Som­mer 2021 mit dem ersten Bau­ab­schnitt der Kli­ni­ker­wei­te­rung begonnen.

Bereits jetzt wer­den erste Wei­chen dafür gestellt. So soll noch in die­sem Jahr mit dem für den Kli­nik­aus­bau not­wen­di­gen Abbruch der Park­schu­le begon­nen wer­den. Als Andenken an das histo­ri­sche Gebäu­de wur­de vom Bau­aus­schuss beschlos­sen, das Por­tal des Hau­ses aus­zu­bau­en und zu erhalten.

Dazu wird der Ein­gang der Park­schu­le ab Mon­tag, den 16.11.2020 ein­ge­rü­stet, die Gra­nit­stüt­zen frei­ge­legt und das Por­tal Ende näch­ster Woche ausgebaut.

Die Stadt Münch­berg hat­te sich bereits im Vor­feld bereit erklärt, im Bau­hof Flä­chen zur Zwi­schen­la­ge­rung des Por­tals zur Ver­fü­gung zu stel­len. Im Rah­men der Kli­ni­ker­wei­te­rung sowie der Neu­ge­stal­tung des Stadt­parks ist geplant, dass das Por­tal im Umfeld der Kli­nik und des Stadt­parks wie­der­ver­wen­det wird.

Im Zuge der vor­be­rei­ten­den Arbei­ten für die anste­hen­den Bau­ar­bei­ten wer­den zudem die Bus­hal­te­stel­len, die sich aktu­ell in der Park­stra­ße befin­den, verlegt.

Ab Mon­tag, den 23.11.2020, fah­ren der Münch­ber­ger Schul­bus­ver­kehr, die Bus­li­ni­en der Fir­ma Bach­stein (Lini­en 3701, 3696, 3700) sowie die Bus­li­ni­en der Fir­ma RBO (6351, 6352, 6362) in bei­de Rich­tun­gen von einer neu­en Hal­te­stel­le in der Hofer Straße.

Die­se wird momen­tan im Bereich der Land­wirt­schafts­schu­le (Hofer Stra­ße 45) errich­tet. Von der neu­en Hal­te­stel­le aus wer­den die Bus­se ab näch­ster Woche in bei­de Rich­tun­gen abfah­ren und hal­ten. Die Abfahrts­zei­ten sowie die Rou­ten der jewei­li­gen Lini­en blei­ben unverändert.