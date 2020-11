Auf­grund anders­lau­ten­der Medi­en­be­rich­te möch­te das Gesund­heits­amt Bam­berg noch­mals auf die bei uns übli­che Vor­ge­hens­wei­se bei einer posi­ti­ven Coro­na-Infek­ti­on hinweisen:

Wer von einem Arzt oder in einer Abstrich­stel­le posi­tiv auf das Coro­na-Virus gete­stet wur­de, wird über das Ergeb­nis tele­fo­nisch vom Arzt, per Mail vom Labor oder durch Abruf in einer App informiert.

Die­ses posi­ti­ve Ergeb­nis wird auch auto­ma­tisch vom Labor an das zustän­di­ge Gesund­heits­amt über­mit­telt. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter set­zen sich dann aktiv mit dem Infi­zier­ten in Ver­bin­dung und klä­ren das wei­te­re Vor­ge­hen. Es ist also nicht not­wen­dig, dass Betrof­fe­ne von sich aus Kon­takt zum Gesund­heits­amt suchen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­ma gibt es auch im Inter­net unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​C​o​r​o​n​a​-​V​i​r​us/.