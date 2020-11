„Allei­ne gestern haben wir 35 Neu­in­fek­tio­nen im Land­kreis. Das ist die zweit­höch­ste Zahl an Neu­in­fek­tio­nen seit März die­ses Jah­res. Bit­te hal­ten Sie sich an die Maß­nah­men der Staats­re­gie­rung und han­deln Sie ver­ant­wor­tungs­be­wusst!“, lau­tet der Auf­ruf von Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses. „Eine Infor­ma­ti­on an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ist mir auch wich­tig: Wenn sich eine Per­son auf­grund einer SARS-CoV-2-Infek­ti­on mit oder ohne Sym­pto­ma­tik oder auf­grund eines Risi­ko­kon­tak­tes der Kate­go­rie I (gemäß RKI) zu einer SARS-CoV-2-infzier­ten Per­son in häus­li­cher Isolierung/​Quarantäne befand, gilt Fol­gen­des: Nach Ende der häus­li­chen Isolierung/​Quarantäne ist kei­ne erneu­te Testung auf SARS-CoV‑2 (PCR, Anti­gen-Test) erfor­der­lich. Auch nicht für die Wie­der­zu­las­sung in Kin­der­gär­ten und Schu­len. Las­sen Sie sich oder Ihre Kin­der (ent­ge­gen der Vor­ga­ben des RKI) nach Ende der Qua­ran­tä­ne trotz­dem noch ein­mal erneut abstrei­chen und ist die­ser Test posi­tiv, so ist durch das Gesund­heits­amt erneut eine 10-tägi­ge Qua­ran­tä­ne aus­zu­spre­chen.“, infor­miert der Landrat.

Der Land­kreis Lich­ten­fels hat zwei „Coro­na-Test­stel­len“

Die Test­stel­le des Gesund­heits­am­tes befin­det sich am Alten Kli­ni­kum in Lich­ten­fels UND seit 1. Sep­tem­ber 2020, gibt es das Baye­ri­sche Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Burgkunstadt.

Abstrich­stel­le des Gesund­heits­am­tes wur­de neu gestaltet

Seit Beginn der Pan­de­mie im März 2020 hat das Gesund­heits­amt des Land­krei­ses Lich­ten­fels die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Lie­gen­kran­ken­zu­fahrt (Not­auf­nah­me) des Alten Kli­ni­kums in Lich­ten­fels „abge­sti­chen“. Auf­grund des bevor­ste­hen­den Win­ters und der hohen Fall­zah­len hat der Land­kreis Lich­ten­fels die Abstrich­stel­le am Alten Kli­ni­kum in Lich­ten­fels neu gestal­tet und auch die Kapa­zi­tät erwei­tert. Auf dem Vor­platz des Alten Kli­ni­kums wur­den Kurz­park­plät­ze für ange­mel­de­ten Test­per­so­nen ein­ge­rich­tet. Der Abstrich erfolgt nun nicht mehr im „Drive-Through“-Verfahren son­dern über zwei Fen­ster unter einem Vor­zelt– ähn­lich wie im Test­zen­trum in Burg­kunst­adt. Aktu­ell unter­stüt­zen hier die vier Bun­des­wehr­sol­da­ten das Gesund­heits­amt bei den Testungen.

Baye­ri­sches Test­zen­trum in Burgkunstadt

Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels fin­den Sie unter https://​www​.lkr​-lif​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum. Die Mög­lich­keit, sich am Baye­ri­schen Test­zen­trum auf Coro­na testen zu las­sen, ist ein zusätz­li­ches Ange­bot zu den Tests der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te bzw. bei einem Arzt, der auf der Home­page der KVB (Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung Bay­ern) geli­stet ist.

Impf­zen­trum im Aufbau

Wei­ter­hin arbei­tet der Land­kreis Lich­ten­fels auch mit Hoch­druck am Auf­bau eines Impf­zen­trums. Die Vor­ga­ben des Staa­tes sehen hier einen Start zum 15.12.2020 vor. Aktu­ell ist hier ein Stand­ort in Lich­ten­fels in Planung.