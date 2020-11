Am Diens­tag, 17.11.2020, und Mitt­woch, 18.11.2020, kann Bucken­reuth mit dem Bus nicht ange­fah­ren wer­den. Die Schü­ler wer­den am Diens­tag­mor­gen noch mit dem regu­lä­ren Lini­en­bus an der Hal­te­stel­le in der Orts­mit­te abgeholt.

Bei den Mit­tags­heim­fahr­ten 12.05 Uhr und 13.02 Uhr ab Eber­mann­stadt Schul­zen­trum steht in Wohl­muths­hüll ein Shut­tle­bus bereit, der die Schü­ler nach Bucken­reuth bringt. Wei­te­re Fahr­ten fin­den nicht statt, zumal am Mitt­woch schul­frei ist.