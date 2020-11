Im Zuge der Erneue­rung des Anschluss­stel­len­bau­wer­kes an der A73 im Bereich der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Süd muss die Anschluss­stel­le in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels von Mon­tag, den 16. Novem­ber, ab ca. 17.30 Uhr bis Don­ners­tag, den 19. Novem­ber, gesperrt wer­den. Der Ver­kehr in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels wird hier außer­dem nachts ein­spu­rig an wei­te­ren Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten vor­bei­ge­lei­tet. In die­ser Pha­se erfolgt auch die Ver­kehrs­um­le­gung auf das neue Anschlussstellenbauwerk.

Alle wei­te­ren Ver­kehrs­be­zie­hun­gen der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Süd ste­hen wei­ter­hin zur Ver­fü­gung. Ein Ab- und Auf­fah­ren ist in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels über die Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Mit­te möglich.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn­di­rek­ti­on Nord­bay­ern alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Verständnis.