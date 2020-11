Das Levi Strauss Muse­um wird digital!

Auf­grund der aktu­el­len Pan­de­mie­si­tua­ti­on sind Muse­en und ande­re Kul­tur­ein­rich­tun­gen bis auf Wei­te­res geschlos­sen. Das Team des Levi Strauss Muse­ums nahm dies zum Anlass, den inter­es­sier­ten Gästen das Haus auf ande­re Wei­se zugäng­lich und erleb­bar zu machen.

Vor allem für Schul­klas­sen und Grup­pen bie­tet das Levi Strauss Muse­um gemein­sam mit AGIL Bam­berg nun eine ech­te und unter­halt­sa­me Alter­na­ti­ve zum rea­len Muse­ums­be­such an. Hier­zu müs­sen das Klas­sen­zim­mer bzw. die jewei­li­gen Pri­vat­räu­me nicht ver­las­sen wer­den. Ein mit Kame­ra und Mikro­fon aus­ge­stat­te­ter Muse­ums­päd­ago­ge ist vor Ort und besucht via Zoom in Echt­zeit zusam­men mit der Grup­pe das Museum.

Das Inno­va­ti­ve an die­ser Idee ist: Es han­delt sich hier­bei kei­nes­wegs um einen vor­ge­fer­tig­ten Video-Rund­gang, der immer in glei­cher Wei­se abge­ru­fen wer­den kann. Die Tour fin­det live statt und wird extra für die Ansprü­che der jewei­li­gen Grup­pe gestal­tet. Es kön­nen bei­spiels­wei­se im Rah­men des Rund­gan­ges Fra­gen beant­wor­tet, Schwer­punk­te gesetzt und Arbeits­auf­ga­ben gelöst wer­den. Für fremd­spra­chi­ge Gäste gibt es die Füh­rung auch in eng­li­scher Spra­che. Alles was von den Gästen dafür benö­tigt wird, ist ein PC oder ein mobi­les End­ge­rät mit Kame­ra (bei Schul­klas­sen gege­be­nen­falls ein Bea­mer) und ein Inter­net­zu­gang! Dann kön­nen die Besu­cher von ihrer jewei­li­gen Pri­vat­woh­nung oder vom Klas­sen­zim­mer aus teil­neh­men. Die ein­zel­nen Grup­pen­mit­glie­der müs­sen sich hier­für nicht zwangs­läu­fig an einem zen­tra­len Ort tref­fen, die Teil­nah­me ist von ver­schie­de­nen Stand­or­ten aus mög­lich – jeder kann von sei­nem Zuhau­se aus ganz bequem das Muse­um besuchen.

Fach­li­che sowie tech­ni­sche Unter­stüt­zung und Bera­tung fan­den das Levi Strauss Muse­um und AGIL bei der Ent­wick­lung des neu­en Ver­mitt­lungs­for­ma­tes beim Lehr­stuhl für Digi­ta­le Denk­mal­tech­no­lo­gien der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Gebucht wer­den kann die digi­ta­le Füh­rung per Email unter levi-​strauss-​museum@​buttenheim.​de. Für inter­es­sier­te Ein­zel­per­so­nen sol­len zu festen Ter­mi­nen gemein­sa­me Füh­run­gen ange­bo­ten wer­den (Ter­mi­ne wer­den jeweils auf der Home­page und in den sozia­len Medi­en bekanntgegeben)!