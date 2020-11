Ab Mon­tag, 16. Novem­ber, bis Frei­tag, 20. Novem­ber 2020, wird die Orts­durch­fahrt Unter­kotzau im Bereich Hof­eck wegen Bau­ar­bei­ten kom­plett gesperrt.

Die Linie 11 bedient die Hal­te­stel­len Jodit­zer Weg und Luther­stra­ße wie gewohnt, fährt aber dann über die Leo­pold­stra­ße und Frau­en­lob­stra­ße in Rich­tung Unter­kotzau. Ab Unter­kotzau in Rich­tung stadt­ein­wärts fah­ren die Linie 11 und der Schul­bus E3 die glei­che Strecke. In Rich­tung Son­nen­platz befin­det sich in der Frau­en­lob­stra­ße, kurz vor der Ein­mün­dung in die Hirsch­ber­ger Stra­ße, eine Ersatz­hal­te­stel­le. Die Hal­te­stel­len Sil­ber­berg­stra­ße und Hof­eck kön­nen in bei­de Rich­tun­gen nicht bedient werden.