Forch­hei­mer Bür­ger­mei­ster legen Kranz nie­der im Geden­ken an die…

Zum Geden­ken an die furcht­ba­ren Gescheh­nis­se in der Pogrom­nacht am 9. Novem­ber 1938 gegen die jüdi­schen Bürger*innen Forch­heims fand am…