Kei­ne zen­tra­le Ver­an­stal­tung, son­dern stil­les Geden­ken am Sonn­tag, 15. November

Lei­der kann ange­sichts der Coro­na-Pan­de­mie, stei­gen­der Infek­ti­ons­zah­len und mit Rück­sicht auf die Gesund­heit der Bevöl­ke­rung in die­sem Jahr die Gedenk­stun­de zum Volks­trau­er­tag am Bam­ber­ger Fried­hof nicht in der übli­chen Form statt­fin­den. Dafür bit­tet die Stadt Bam­berg um Verständnis.

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind jedoch ein­ge­la­den, am Volks­trau­er­tag zwi­schen 8.30 und 17.00 Uhr am Ehren­mal im Fried­hof Hall­stadter Stra­ße in Stil­le der Opfer der bei­den Welt­krie­ge, der Hei­mat­ver­trei­bung und der natio­nal­so­zia­li­sti­schen Gewalt­herr­schaft zu geden­ken und gleich­zei­tig auch ein Zei­chen für Ver­söh­nung, Ver­stän­di­gung, Frie­den und Frei­heit zu set­zen. Ger­ne kön­nen mit­ge­brach­te Grab­lich­ter ent­zün­det und vor dem Ehren­mal abge­stellt werden.