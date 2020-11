Wür­di­gung der über 370 neu­en Mei­ste­rin­nen und Mei­ster mit Mei­ster­ga­la im Fernsehen

Ober­fran­ken. Die klas­si­sche Mei­ster­fei­er mit mehr als 1000 Gästen muss­te die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken für 2020 absa­gen. Schnell stand aber fest: Die Wür­di­gung der über 370 frisch gebacke­nen Mei­ste­rin­nen und Mei­ster des Abschluss­jahr­gangs 2020 wird nicht ersatz­los ausfallen!

Daher wird es am Sams­tag, 14. Novem­ber, anstatt der ursprüng­lich ange­setz­ten Mei­ster­fei­er 2020 nun eine Mei­ster­ga­la geben – im Fern­se­hen und damit bun­des­weit über­all zu sehen! Ab 18 Uhr wird der Regio­nal­sen­der TVO die Mei­ster­ga­la 2020 aus­strah­len und auch per Live­stream auf www​.tvo​.de über­tra­gen. Spä­ter fin­den Sie die Mei­ster­ga­la 2020 der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken auch in der Media­thek des Sen­ders und über die Web­sei­te der Handwerkskammer.

Die Details im Überblick