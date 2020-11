Am 11. Novem­ber, pünkt­lich um 11 Uhr 11 stürm­ten die Nar­ren das Eber­mann­städ­ter Rathaus…

STOPP! Fal­scher Text! Fal­sches Jahr!

Die Ebser Nar­ren wären für ihre fünf­te Jah­res­zeit zwar gern bereit,

doch für gro­ße Fei­ern ist die fal­sche Zeit.

Ein Virus legt den Fasching lahm, die wil­den Nar­ren blei­ben zahm!

Nichts desto trotz ließ es sich der Ver­eins­prä­si­dent Roland Hof­mann nicht neh­men, am 11.11. um 11 Uhr 11 ganz tra­di­tio­nell, wenn auch ohne jeg­li­ches Gefol­ge, mal am Eber­mann­städ­ter Rat­haus wenig­stens zu klin­geln und über die Gegen­sprech­an­la­ge sein Anlie­gen der Macht­über­nah­me vorzutragen:

„Zwar darf der Narr grad vie­les nicht, doch ab dem 11.11. hat er doch Regierungspflicht!?!

Drum for­dern wir, weil’s stets so Brauch, von der Stadt den Schlüs­sel auch.“

Tja, im Rat­haus muss­te man geste­hen, dass man die Nar­ren in die­sem Jahr nicht wirk­lich erwar­tet hat­te und so war das Stadt­ober­haupt, Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er auch gar nicht zu gegen. An ihrer Stel­le schick­te man den Käm­me­rer vor die Tür. Für die For­de­rung der Nar­ren eigent­lich genau der Rich­ti­ge, also rief Roland Hof­mann ihm mit vor­bild­li­chem Abstand im Namen sei­nes Ver­eins zu:

„Her den Schlüs­sel, mit Kurier – kon­takt­los an des Prä­si­den­ten Tür!

Im Home­of­fice ver­wal­ten wir – das Geld, bis davon nichts mehr hier!

Wir haben gro­ße Plä­ne, viel‘ Ideen – und näch­stes Jahr wird’s dop­pelt schön!“

Lei­der bleibt den Eber­mann­städ­ter Nar­ren auch nichts ande­res übrig als voll Vor­freu­de für die Ses­si­on 2021/22 zu pla­nen. Für den aktu­el­len Fasching wur­den schließ­lich vor­sorg­lich alle Ver­an­stal­tun­gen abge­sagt – zu unser aller Schutz.

Schwe­ren Her­zens hat der Elfer­rat für die Ses­si­on 2020/21 sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen abgesagt.

Kein Mum­men­schanz – kein Gar­de­tanz, kein Sta­nis­laus vor vol­lem Haus!

Und auch beim Ebser Faschings­ball – bleibt wohl men­schen­leer der Saal.

Weil viel Coro­na um uns rum – gibt’s Fasching ohne Publikum

Doch eins ver­ges­set alle nicht:

Für einen ech­ten Nar­ren ist nicht nur mit Coro­na Maskenpflicht!

Und so über­reich­te Roland Hof­mann neben der gereim­ten Auf­for­de­rung den Stadt­schlüs­sel kon­takt­los zu über­ge­ben auch noch eine All­tags­mas­ke mit dem Ver­eins­wap­pen des Elfer­rats Ebermannstadts.

Abschlie­ßend durf­ten Mot­to und Schlacht­ruf natür­lich nicht feh­len und so rufen wir das Mot­to aus: