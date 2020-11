Die beson­de­ren Beschrän­kun­gen des öffent­li­chen Lebens legen im Novem­ber Tei­le des unter­neh­me­ri­schen Han­delns lahm. Die unge­wollt arbeits­freie Zeit kön­nen Unter­neh­men zur inter­nen Revi­si­on nut­zen, etwa in Fra­gen der Ener­gie­ef­fi­zi­enz. Das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Umwelt (LfU) und das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie (StMWi) haben auf­bau­end auf der Erfah­rung von Ener­gie­be­ra­te­rin­nen und Ener­gie­be­ra­tern pra­xis­be­zo­ge­ne Maß­nah­men gesam­melt, mit denen Betrie­be ihre Kosten redu­zie­ren und die Ener­gie­ef­fi­zi­enz stei­gern können.

Die Beschrän­kun­gen zur Ein­däm­mung des Coro­na-Virus stel­len Unter­neh­men vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Unter­neh­men kön­nen den Still­stand nut­zen, um die Ener­gie­ef­fi­zi­enz ver­stärkt in den Blick zu neh­men und sich lang­fri­stig stark für die Zukunft auf­zu­stel­len. Das LfU und das StMWi unter­stüt­zen bei der Suche nach Hand­lungs­an­sät­zen zur Stei­ge­rung der Ener­gie­ef­fi­zi­enz mit dem Leit­fa­den „Ener­ge­ti­sche Moder­ni­sie­rung in Zei­ten von Coro­na“. Die Indu­strie- und Han­dels­kam­mern in Bay­ern, die Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V., die Hand­werks­kam­mern in Bay­ern sowie die Baye­ri­schen Ener­gie­agen­tu­ren wirk­ten hier­bei mit. Hilf­rei­che Ange­bo­te die­ser Part­ner fin­den Sie auf der letz­ten Sei­te des Leitfadens.

Die vor­ge­stell­ten Maß­nah­men wur­den von pra­xis­er­fah­re­nen Ener­gie­be­ra­te­rin­nen und Ener­gie­be­ra­tern aus­ge­wählt und hin­sicht­lich des Arbeits­auf­wan­des, der Kosten und der Eig­nung für Anfän­ger, Fort­ge­schrit­te­ne und Pro­fis bewer­tet. So pro­fi­tie­ren Unter­neh­men in jeder Pha­se der Umsetzung.

Nut­zen Sie die För­der­mög­lich­kei­ten auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne. För­der­mit­tel gibt es sowohl für Ener­gie­ef­fi­zi­enz-Maß­nah­men als auch für die Ener­gie­be­ra­tung in klei­nen und mitt­le­ren Unter­neh­men. Wei­ter­füh­ren­de Links zu eini­gen För­der­pro­gram­men sind im Leit­fa­den enthalten.

Die aus­führ­li­chen Infor­ma­tio­nen sind online im Ener­gie-Atlas Bay­ern zu finden.

Leit­fa­den „Ener­ge­ti­sche Moder­ni­sie­rung in Zei­ten von Corona“