Für Inhaber/​innen der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te beginnt in die­sen Tagen wie­der die tra­di­tio­nel­le Niko­laus­ver­lo­sung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les. Ver­lost wird dies­mal ein Auf­ent­halt in Bad Bock­let. Zehn Inhaber/​innen einer gül­ti­gen Ehren­amts­kar­te haben die Mög­lich­keit, jeweils zwei Über­nach­tun­gen mit Früh­stück und Abend­essen für zwei Per­so­nen in Bad Bock­let zu gewin­nen. In Zusam­men­ar­beit mit dem Staats­bad Bock­let wer­den den Gewin­nern noch wei­te­re Schman­kerl bereit­ge­stellt, wie zum Bei­spiel die kosten­lo­se Nut­zung des Well­ness- und Spa­be­rei­ches. Die Gut­schei­ne für die Gewin­ne sind zwei Jah­re gül­tig. Wer eine gül­ti­ge Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te besitzt, kann ab sofort per Mail an verlosung.​ehrenamtskarte@​stmas.​bayern.​de teil­neh­men. Es wird dar­um gebe­ten, aus­schließ­lich das Stich­wort ‚„Niko­laus­ver­lo­sung“ sowie zwin­gend den voll­stän­di­gen Namen, Anschrift und Tele­fon­num­mer anzu­ge­ben. Die Teil­nah­me­frist endet am 5. Dezem­ber. Der Rechts­weg ist ausgeschlossen.