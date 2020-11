Bro­se Bam­berg muss auf sein erstes Heim­spiel der neu­en Sai­son noch etwas län­ger war­ten. Die Par­tie gegen die NINERS Chem­nitz, die eigent­lich am näch­sten Sams­tag in der BRO­SE ARE­NA hät­te statt­fin­den sol­len, wur­de zunächst ein­mal unbe­stimmt verschoben.

Der Grund: die Spie­ler der Chem­nit­zer sind auf­grund eini­ger posi­ti­ver Coro­na­fäl­le alle­samt in Qua­ran­tä­ne. Die Sach­sen haben daher gemäß § 11 Abs. 5 der BBL-Spiel­ord­nung einen Antrag auf Spiel­ver­le­gung gestellt. Die­sem wur­de durch die BBL GmbH entsprochen.

Bro­se Bam­berg wünscht allen erkrank­ten Chem­nit­zer Spie­lern eine schnel­le Gene­sung und allen gesun­den in Qua­ran­tä­ne befind­li­chen Akteu­ren gutes Durchhaltevermögen.

Das näch­ste Spiel für Bro­se Bam­berg fin­det damit – Stand heu­te – am 20. Novem­ber in Crails­heim statt. Das erste Heim­spiel der Sai­son wäre – eben­falls Stand heu­te – am 3. Dezem­ber gegen s.Oliver Würzburg.