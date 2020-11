Ver­gan­ge­ne Woche fand die Jah­res­kon­fe­renz der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zum The­ma Regio­nal­pro­dukt­spe­zi­fi­sches Land­ma­nage­ment (RePro­La) statt.

Das Pro­jekt RePro­La setzt Land­ma­nage­ment in direk­te Bezie­hung zur Pro­duk­ti­on und Ver­mark­tung regio­na­ler Pro­duk­te aus der Land­wirt­schaft (z.B. Streu­obst, Karp­fen, Spar­gel, Bier u.a.). Grund­an­nah­me ist, dass Regio­nal­pro­duk­te einen posi­ti­ven Bei­trag zu regio­na­len Kreis­läu­fen und regio­na­ler Wert­schöp­fung lei­sten. Sie haben eine hohe Rele­vanz für die Art und Inten­si­tät der Flä­chen­nut­zung. In dem Pro­jekt wer­den die Flä­chen­nut­zungs­ver­än­de­run­gen für die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg erfasst und ein Flä­chen­nut­zungs-Moni­to­ring mit Fokus auf Regio­nal­pro­duk­te und die syste­ma­ti­sche Erfas­sung der Flä­chen­re­le­vanz aus­ge­wähl­ter Regio­nal­pro­duk­te auf­ge­baut. Hand­lungs­lei­tend ist dabei der Aspekt der Siche­rung von Flä­chen für die Pro­duk­ti­on von Regio­nal­pro­duk­ten und den Erhalt der viel­fäl­ti­gen Kulturlandschaft.

Land­rat Dr. Her­mann Ulm mach­te dies am Bei­spiel der reiz­vol­len Kul­tur­land­schaft in der Frän­ki­schen Schweiz deut­lich. In anschlie­ßen­den Work­shops erläu­ter­te u.a. Frau Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er die prak­ti­sche Aus­ge­stal­tung und Pro­ble­ma­tik der Flä­chen­ent­wick­lung am Bei­spiel der Stadt Eber­mann­stadt. Die öffent­li­che Jah­res­kon­fe­renz fand auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie als digi­ta­le Tagung statt.