Seit dem 1. Novem­ber hat die EEb – Evan­ge­li­sche Erwach­se­nen­bil­dung im Deka­nats­be­zirk Bam­berg zwei neue Gesich­ter: Die geschäfts­füh­ren­den Auf­ga­ben über­nimmt – vor­erst bis Juli 2021 – Die­ter Stöß­lein, der auf 18 Jah­re Erfah­rung in der Erwach­se­nen­bil­dung zurück­blicken kann. Er hat­te bereits Wolf­gang Wurch, den ehe­ma­li­gen und lei­der ver­stor­be­nen lang­jäh­ri­gen Geschäfts­füh­rer und päd­ago­gi­schen Lei­ter der EEb Bam­berg, in Teil­be­rei­chen ver­tre­ten. Ihm zur Sei­te steht seit 1. Novem­ber Pfar­re­rin Mir­jam Elsel, eben­falls mit einer hal­ben Stel­le und befri­stet auf ein Jahr. Sie ist zustän­dig für das Netz­wer­ken, Orga­ni­sie­ren von Ver­an­stal­tun­gen und die theo­lo­gisch-päd­ago­gi­sche Arbeit in der EEb.

Das neue Zwei­er-Team hat sich eini­gen Her­aus­for­de­run­gen zu stel­len: Umstruk­tu­rie­rung, Regio­na­li­sie­rung, Digi­ta­li­sie­rung sind nur eini­ge Schlag­wor­te, die den EEb-Vor­stand, die Mit­glie­der und nun auch die bei­den Haupt­amt­li­chen inten­siv beglei­ten wer­den. Neben der Stel­len-Auf­tei­lung im haupt­amt­li­chen Bereich zieht das EEb-Büro vom Mar­kus­platz in die Eis­gru­be in Bam­berg um, die Ver­an­stal­tungs­for­ma­te wer­den – nicht nur aus Coro­na-beding­ten Grün­den – über­dacht und das Digi­ta­le ver­stärkt in den Blick genom­men, damit ein­her­ge­hend auch neue, jün­ge­re Ziel­grup­pen. Zudem befin­det sich die Erwach­se­nen­bil­dungs­ein­rich­tung in einem Ver­schmel­zungs­pro­zess mit den Bil­dungs­wer­ken Coburg, Kro­nach und Lud­wig­stadt-Michel­au zur „Evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung Oberfranken-West“.

www​.eeb​-bam​berg​.de