Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken, Staats­an­walt­schaft und Poli­zei Stutt­gart geben bekannt: Nach gemein­schaft­li­chem Dieb­stahl ohne Fahr­erlaub­nis unter­wegs – Tat­ver­däch­ti­ger festgenommen.

Stuttgart/​Bayreuth. Poli­zei­be­am­te der Auto­bahn­po­li­zei Bay­reuth haben am Mon­tag (09.11.2020) einen 36 Jah­re alten Mann fest­ge­nom­men, der im Ver­dacht steht, am 19.10.2020 gemein­sam mit einem Kom­pli­zen Geld aus dem Tre­sor eines Dis­count­mark­tes an der Lud­wigs­bur­ger Stra­ße in Stutt­gart gestoh­len haben. Nach­dem er die Beu­te nicht mit dem Kom­pli­zen teil­te, son­dern für sich behielt, offen­bar­te sich die­ser der Poli­zei. Die Beam­ten kon­trol­lier­ten den Tat­ver­däch­ti­gen am Mon­tag gegen 08.30 Uhr auf der Auto­bahn A9 in Fahrt­rich­tung Ber­lin auf Höhe Bay­reuth. Dort fiel der 36-Jäh­ri­ge auf, weil er ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis in einem mut­maß­lich gestoh­le­nen Auto unter­wegs war. Die Fahn­der fan­den bei dem Mann neben einem erheb­li­chen Bar­geld­be­trag, der als mut­maß­li­ches Die­bes­gut aus der Straf­tat von Okto­ber beschlag­nahmt wur­de, auch noch eine gela­de­ne Schreck­schuss­pi­sto­le. Die Ver­kehrs­po­li­zi­sten nah­men den Mann dar­auf­hin fest und über­ga­ben ihn an die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth. Die Staats­an­walt­schaft Stutt­gart bean­trag­te den Erlass eines Haft­be­fehls wegen der in ihrem Zustän­dig­keits­be­reich im Okto­ber began­ge­nen Tat. Der ein­schlä­gig poli­zei­be­kann­te ira­ni­sche Staats­bür­ger wur­de am Diens­tag (10.11.2020) durch Kri­mi­nal­be­am­te dem zustän­di­gen Haft­rich­ter in Bay­reuth vor­ge­führt. Der 36-Jäh­ri­ge sitzt inzwi­schen in einer Justizvollzugsanstalt.