Der Blut­spen­de­ter­min am Mitt­woch, den 25. Novem­ber 2020, von 16 bis 19:30 Uhr fin­det nicht wie bis­her ange­kün­digt in der Bind­la­cher Volks­schu­le statt, son­dern weicht auf die Bären­hal­le, Hir­ten­acker­str. 47, 95463 Bind­lach aus.

