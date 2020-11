Bay­reuth – Hans Joa­chim Sei­bel (Vor­sit­zen­der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth) erhält Gro­ßes Ehren­zei­chen des BRKs für 50 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für die Wasserwacht

Für sein über 50jähriges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment für die BRK Was­ser­wacht wur­de Hans Joa­chim Sei­bel durch den Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth Tho­mas Ebers­ber­ger mit dem Gro­ßen Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes geehrt. Mehr als ein hal­bes Jahr­hun­dert enga­giert sich Hans Joa­chim Sei­bel ehren­amt­lich für die Was­ser­wacht und absol­vier­te in die­ser Zeit vie­le Aus­bil­dun­gen (unter ande­rem in der Ersten Hil­fe, dem Sani­täts­dienst, als Motor­boot­füh­rer, Tau­cher, Jugend­lei­ter und als Führungsausbilder).

Im Janu­ar 1970 trat Hans Joa­chim Sei­bel zunächst in der Orts­grup­pe der Was­ser­wacht Markt­sch­or­gast ein und lei­stet dort vie­le Stun­den bei der Absi­che­rung des Gold­berg­sees. 1977 wech­sel­te er zur Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth und beklei­de­te von 1978 bis 1984 das Amt des tech­ni­schen Lei­ters der­da­ma­li­gen Was­ser­wacht-Abtei­lung Bay­reuth. Seit den 1980er Jah­ren enga­gier­te er sich eben­falls als Bezirks­aus­bil­der des Was­ser­wacht Bezirks Ober-und Mit­tel­fran­ken und war Mit­glied der Lehr-und Prü­fungs­grup­pe des Was­ser­wacht Bezirks­ver­ban­des Ober-und Mit­tel­fran­ken. In den Jah­ren 1991 und 1992 war Hans Joa­chim Sei­bel zudem an der Ein­wei­sung und Aus­bil­dung von Aus­bil­dern des Frei­staa­tes Sach­sens im Auf­trag des Gene­ral­se­kre­ta­ri­ats des DRKs beteiligt.

Im Kreis­ver­band des Roten Kreu­zes Bay­reuth war Hans Joa­chim Sei­bel in den Jah­ren 2002 bis 2008 stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Kreis­was­ser­wacht Bay­reuth. Bei den Ver­bands­wah­len 2016 wur­de Hans Joa­chim Sei­bel zum Kreis­was­ser­wacht-Vor­sit­zen­den in Bay­reuth gewählt und führt die­ses Amt mit gro­ßem Enga­ge­ment bis heu­te aus. Im Zuge sei­ner Lauf­bahn erhielt Hans Joa­chim Sei­bel eine Viel­zahl an Aus­zeich­nun­gen, unter anderem:

Die Ehren­na­del der Was­ser­wacht in Sil­ber und Gold, die Was­ser­wacht-Medail­le in Bron­ze, Sil­ber, Gold, sie Ehren­na­del des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes in Sil­ber und Gold, das Ehren­zei­chen der Was­ser­wacht in Sil­ber BRK und Gold, das Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes am Ban­de für 25 und für 40 Dienstjahre.

Für 50 ehren­amt­li­che Dienst­jah­re für die BRK Was­ser­wacht wur­de Hans Sei­bel durch den Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth Tho­mas Ebers­ber­ger Ende Okto­ber mit dem Gro­ßen Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes aus­ge­zeich­net. Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth gra­tu­liert Hans Joa­chim Sei­bel herz­lich zu sei­ner Aus­zeich­nung und bedankt sich für sein lang­jäh­ri­ges, ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment und freut sich auch wei­ter­hin auf gute Zusammenarbeit!