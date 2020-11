Die als Aqua­rell ver­ar­bei­te­ten Moti­ve, meist Land­schaf­ten, Orts­an­sich­ten aus dem ober­frän­ki­schen Raum set­ze ich in einer Art „Zwie­ge­spräch zwi­schen Ver­stand und Gefühl“ in Sze­ne. Der extrem rea­li­sti­sche Teil der Bil­der wird von frei gestal­te­ten far­ben­freu­di­gen Aqua­rell-Struk­tu­ren qua­si „umrahmt“.

Nicht nur in mei­ner nähe­ren Umge­bung, son­dern über­all, wo ich mich auf­hal­te, gehe ich auf Pirsch und hal­te Aus­schau nach außer­ge­wöhn­li­chen „Fund­stücken“. Das sind für vie­le Men­schen unent­deck­te Land­schaf­ten, Gebäu­de– und Orts­an­sich­ten, jedoch nicht die übli­chen, satt­sam bekann­ten Moti­ve. Älte­re Gebäu­de, maro­des Gemäu­er und „eher sel­te­ne­re“ Ansich­ten sind es, die mich vor­ran­gig inter­es­sie­ren. Die Frän­ki­sche Schweiz und der Land­kreis Forch­heim sind dafür ein uner­schöpf­li­cher Fundus.

Wie in jedem Jahr habe ich auch dies­mal wie­der zwölf Moti­ve aus Fran­ken aus­ge­wählt. Es ent­stand ein sehens­wer­ter Kalen­der, der sich gut als Geschenk eig­net. Der Preis beträgt wie immer 20,00 € und kann in mei­nem Ate­lier in Herolds­bach, Haupt­stra­ße 32, sowie im Forch­hei­mer Buch­han­del käuf­lich erwor­ben wer­den. Für den Kauf im Ate­lier bit­te ich um eine Ter­min­ver­ein­ba­rung, da auf­grund der Coro­na-Maß­nah­men im Moment das Ate­lier nicht geöff­net ist. Natür­lich kann der Kalen­der auch per Post ver­sandt werden.