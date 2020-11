Am Mitt­woch, 11. Novem­ber 2020, von 11.00 bis 15.00 Uhr, fin­det das Kar­rie­re­Fo­rum der Stabs­ab­tei­lung Kar­rie­re­Ser­vice & Unter­neh­mens­kon­tak­te der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zum ersten Mal auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie nicht als Prä­senz­ver­an­stal­tung statt. Die Teil­nah­me ist für Stu­die­ren­de kosten­frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

An dem vir­tu­el­len For­mat für Stu­die­ren­de kann man ein­fach per App (Kar­rie­re­Fo­rum 2020 bei Goog­le Play oder in App­les App Store) oder Web (der Link wird auf : https://​www​.kar​rie​re​fo​rum​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml ein­ge­stellt) teil­neh­men, um dann direkt mit Unter­neh­men zu chat­ten oder bei Video­ses­si­ons Fra­gen zu Prak­ti­ka und Ein­stieg zu erörtern.

Eben­falls bis zum 11.11.2020 hat man die Mög­lich­keit, sich für vir­tu­el­le Ein­zel­ge­sprä­che bei ver­schie­de­nen Unter­neh­men zu bewer­ben, die dann indi­vi­du­ell ter­mi­niert vom 23.–27.11.2020 statt­fin­den. Mehr Infor­ma­tio­nen dazu fin­den sich auf der Web­sei­te des Kar­rie­re­Fo­rums: https://​www​.kar​rie​re​fo​rum​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Wie­der ande­re Unter­neh­men haben ein Online-Unter­neh­mens­pro­fil erstellt, über das man mehr über die jewei­li­ge Orga­ni­sa­ti­on erfah­ren und anschlie­ßend mit den Unter­neh­men in Kon­takt tre­ten kann.

Ins­ge­samt hat man die Mög­lich­keit, mit poten­ti­el­len Arbeit­ge­bern in Kon­takt zu tre­ten. Ob Lebens­mit­tel-Kon­zern, (Wirtschafts-)Kanzlei, spe­zia­li­sier­te IT-Fir­ma, Kli­nik-Betrei­ber, Indu­strie- und Han­dels­un­ter­neh­men aus der Regi­on, Big Four, Ver­si­che­rung oder Bera­tung, sie alle sind beim Kar­rie­re­Fo­rum 2020 vir­tu­ell mit dabei.