Wir freu­en uns, dass der Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ster Andre­as Scheu­er zuge­sagt hat, noch­mal alle Hebel in Bewe­gung zu set­zen, um Auf­zü­ge für den Bahn­hof Markt­sch­or­gast zu finan­zie­ren“, ver­kün­den die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te des Wahl­kreis Kulm­bach, Lich­ten­fels, Bam­berg Land, Emmi Zeul­ner und Bür­ger­mei­ster Marc Ben­ker. Dies hat­te der Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ster in einer gemein­sa­men Video­kon­fe­renz mit der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und dem Bür­ger­mei­ster zugesagt.

Am Bahn­hof Markt­sch­or­gast wur­de aus Sicher­heits­grün­den eine Über­que­rungs­an­la­ge in Form einer Brücke über die Glei­se gebaut. Aller­dings ging dadurch die vor­her gege­be­ne Bar­rie­re­frei­heit ver­lo­ren. Hier­zu hat­te die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te bereits 2017 dem dama­li­gen Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ster Alex­an­der Dob­rindt geschrie­ben, der eine Grund­satz­ent­schei­dung zur Bar­rie­re­frei­heit an klei­nen Ver­kehrs­sta­tio­nen getrof­fen hat­te, dem so genann­ten Ver­schlech­te­rungs­ver­bot. So sol­len Bau­maß­nah­men an klei­ne­ren Ver­kehrs­sta­tio­nen nicht zu einer Ver­schlech­te­rung der Bar­rie­re­frei­heit führen.

Hier­auf wies die Abge­ord­ne­te nun erneut in der Video­kon­fe­renz mit dem jet­zi­gen Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ster Andre­as Scheu­er hin, die MdB Zeul­ner auf Wunsch des Bür­ger­mei­ster Marc Ben­kers orga­ni­siert hatte.

„Ich schät­ze den neu­en Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Markt­sch­or­gast sehr und bin ihm dank­bar für sein Enga­ge­ment in die­ser Sache. Gemein­sam konn­ten wir in der Video­kon­fe­renz die Situa­ti­on in Markt­sch­or­gast gut dar­stel­len und somit den Ver­kehrs­mi­ni­ster davon über­zeu­gen, dass er sich den Fall noch­mal anschaut. Es besteht also durch­aus Hoff­nung, dass wir noch eine Finan­zie­rung für Auf­zü­ge in Markt­sch­or­gast erhal­ten und somit der Bahn­hof wie­der bar­rie­re­frei wird“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te abschließend.