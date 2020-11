Ber­lin / Bay­reuth / Forch­heim. Mehr als 300 Betrie­be aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth und aus Forch­heim haben die Hil­fen der KfW Bank im Auf­trag des Deut­schen Bun­des­ta­ges zur Gewähr­lei­stung des lau­fen­den Betriebs und Über­brückung von Liqui­di­täts­eng­päs­sen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie auf­grund von Umsatz­rück­gän­gen, Schlie­ßun­gen oder Lie­fer­eng­päs­sen beantragt.

Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert freut sich über die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, die die Exi­stenz vie­ler Unter­neh­men in ihrem Wahl­kreis wäh­rend der Pan­de­mie sichert:

„Der Bund lässt die Unter­neh­men unter ande­rem durch die Liqui­di­täts­hil­fen über die KfW nicht im Stich. Es freut mich, dass so vie­le Betrie­be in mei­nem Wahl­kreis die­se Hil­fe in Anspruch neh­men, um so unbe­scha­det wie mög­lich aus die­ser Kri­se her­aus­zu­ge­hen. Unse­re mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men sind ein wich­ti­ger Teil der Wirt­schaft, die wir vor der Exi­stenz­be­dro­hung schüt­zen müssen.“

In der Stadt Bay­reuth sind bereits Zusa­gen an mehr als 120 Antrag­stel­ler über eine Höhe von rund 27 Mil­lio­nen Euro erteilt wor­den. Im Land­kreis Bay­reuth bean­trag­ten rund 100 Fir­men Hil­fen der Coro­na-Pro­gram­me mit einem Volu­men von ins­ge­samt rund 15,5 Mil­lio­nen Euro. Unter­neh­men erhal­ten von der KfW ein Gesamt­vo­lu­men von Euro. Auch Forch­hei­mer Unter­neh­mer pro­fi­tie­ren. Rund 100 Antrag­stel­ler erhiel­ten eine Zusa­ge über Hil­fen von etwa 20 Mil­lio­nen Euro.

Seit Beginn der KfW-Coro­na-Hil­fe am 23. März 2020 konn­ten zehn­tau­sen­de Unter­neh­men mit Kre­di­ten des Bun­des im Kampf gegen die Fol­gen der Pan­de­mie unter­stützt werden.

Bis­lang gin­gen etwa 90.000 Kre­dit­an­trä­ge bei der KfW ein, Zusa­gen in Höhe von 45,4 Mil­li­ar­den Euro wur­den gemacht. Ins­be­son­de­re mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men pro­fi­tie­ren von der KfW-Hil­fe. 97 Pro­zent der Anträ­ge kamen von klei­nen und mitt­le­ren Unternehmen.