Die offi­zi­el­le Über­ga­be vor rund zwei Wochen war der Coro­na Pan­de­mie zum Opfer gefal­len – nun sind das Sie­gel und die Urkun­de für die Aner­ken­nung als „Digi­ta­le Bil­dungs­re­gi­on“ per Post im Land­rats­amt eingetroffen.

„Die­ser Weg ist natür­lich nicht ganz so auf­se­hen­er­re­gend, aber das tut der Sache inhalt­lich über­haupt kei­nen Abbruch“, sagt der Bil­dungs­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Horst Gei­ßel. „Wir sind sehr froh, das Güte­sie­gel „Digi­ta­le Bil­dungs­re­gi­on“ erhal­ten zu haben. Für uns bedeu­tet es wei­te­re gro­ße Anstren­gun­gen, um für unse­re Kin­der und Jugend­li­chen aber auch Erwach­se­nen modern­ste Bil­dungs­an­ge­bo­te in unse­rem Land­kreis zu ermöglichen.“

Die ober­frän­ki­sche Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz sieht die Aus­zeich­nung als Bestä­ti­gung für die Arbeit aller Betei­lig­ten. In einer Pres­se­mit­tei­lung vor weni­gen Tagen hat­te sie bereits erklärt: “Erst­klas­si­ge Bil­dung ist ein zen­tra­ler Stand­ort­fak­tor. Das gilt beson­ders auch in Ober­fran­ken. Um die Her­aus­for­de­rung durch den demo­gra­fi­schen Wan­del zu bewäl­ti­gen, brau­chen wir eine attrak­ti­ve Bil­dungs­land­schaft für die ober­frän­ki­sche Bevöl­ke­rung und für die Fami­li­en der drin­gend benö­tig­ten Fach­kräf­te. Digi­ta­le Bil­dung ist dabei ein Kern­the­ma, mit allen Chan­cen für Kin­der und Jugend­li­che im länd­li­chen Raum.”

Julia Wenisch aus dem Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses sieht vor allem, dass die Schu­len von die­sen Impul­sen pro­fi­tie­ren wer­den: „Die Her­aus­for­de­run­gen wer­den grö­ßer, das hat sich bereits vor, aber sehr deut­lich mit dem Beginn der Coro­na-Pan­de­mie abge­zeich­net. Die­se Ent­wick­lung hat ein­drucks­voll gezeigt, wel­chen Stel­len­wert die digi­ta­le Ver­net­zung auf vie­len Ebe­nen hat. Dies betrifft gera­de auch Schu­le und Unter­richt, wo ein rasan­ter digi­ta­ler Wan­del stattfindet.“

Land­rat Peter Berek stellt die Ver­bin­dung zur lau­fen­den Ent­wick­lung im Land­kreis her: „Die Aner­ken­nung als „Digi­ta­le Bil­dungs­re­gi­on“ passt per­fekt zu unse­rem Pro­jekt Smar­tes Fich­tel­ge­bir­ge. Hier wer­den wir in den kom­men­den Jah­ren in allen gesell­schaft­li­chen Berei­chen an nütz­li­chen und sinn­vol­len digi­ta­len Lösun­gen arbei­ten, die unse­re Hei­mat im länd­li­chen Raum für Men­schen aller Genera­tio­nen noch lebens­wer­ter machen. Zeit­ge­mä­ße Bil­dungs­an­ge­bo­te sind hier ein wich­ti­ger Baustein.“

Ziel der im Jahr 2018 durch das Baye­ri­sche Kul­tus­mi­ni­ste­ri­um gestar­te­ten Initia­ti­ve „Digi­ta­le Bil­dungs­re­gi­on“ ist, die Bil­dungs­land­schaft vor Ort in den Land­krei­sen so zu gestal­ten, dass die jun­gen Men­schen sich gut in einer digi­ta­li­sier­ten Welt zurecht­fin­den und an den Ent­wick­lun­gen des digi­ta­len Zeit­al­ters best­mög­lich par­ti­zi­pie­ren kön­nen. Vor­aus­set­zung ist ein geschärf­tes Bewusst­sein für die Bedeu­tung des The­mas “Digi­ta­le Bil­dung” bei allen Akteu­ren, ins­be­son­de­re wenn es um eine offe­ne und ver­netz­te Zusam­men­ar­beit sowie um die Bereit­stel­lung der tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen geht.