Bro­se setzt lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment fort: 20.000 Euro für Koordinierungsstelle

Zum fünf­ten Mal in Fol­ge för­dert Bro­se die Koor­di­nie­rungs­stel­le der Stadt Coburg für Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Die Anlauf­stel­le für aner­kann­te Flücht­lin­ge und Zuwan­de­rer ist bereits 2016 dank der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung des Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rers im Sozi­al­amt instal­liert wor­den. Auch in die­sem Jahr setzt das Unter­neh­men sein Enga­ge­ment mit einer Spen­de in Höhe von 20.000 Euro fort.

„Bro­se misst der nach­hal­ti­gen Inte­gra­ti­on von Neu­bür­gern in unse­re Gesell­schaft eine hohe Bedeu­tung zu. Unser inter­nes Pro­gramm ‚Fami­ly­Net‘ rich­tet sich an Fami­li­en­mit­glie­der von aus­län­di­schen Mit­ar­bei­tern, um ihnen nach dem ersten Ankom­men die sozia­le Inte­gra­ti­on im neu­en Lebens­um­feld zu erleich­tern. Wir beglei­ten sie bei­spiels­wei­se bei Behör­den­gän­gen, erklä­ren regio­na­le Beson­der­hei­ten und unter­stüt­zen in her­aus­for­dern­den All­tags­si­tua­tio­nen“, erklärt Stef­fen Tauss, Lei­ter Sozi­al- und Gesund­heits­we­sen der Bro­se Gruppe.

Ähn­li­chen Auf­ga­ben­fel­dern wid­met sich die Koor­di­nie­rungs­stel­le am Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amt, um Neu­an­kömm­lin­gen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund zu einem erfolg­rei­chen Start in Coburg zu ver­hel­fen. Koor­di­na­to­rin Almut Hagner steht in ihrer täg­li­chen Arbeit Men­schen aus Kri­sen­ge­bie­ten wie Syri­en, Irak, Afgha­ni­stan oder Soma­lia zur Sei­te, unter ande­rem bei der Woh­nungs­su­che oder beim Aus­fül­len von Behör­den­for­mu­la­ren. Aber auch Neu­bür­ger aus Chi­na, Argen­ti­ni­en und euro­päi­schen Län­dern wen­den sich Hil­fe suchend an die Ein­rich­tung. Im Jahr 2019 ver­zeich­ne­te die Koor­di­nie­rungs­stel­le rund 1.500 Anfra­gen. Zusätz­lich betreut die Koor­di­nie­rungs­stel­le Pro­jek­te wie Lese­nacht, Nach­bar­schafts­tref­fen und ande­re gemein­schaft­li­che Akti­vi­tä­ten, um den Men­schen bei allen kul­tu­rel­len Unter­schie­den eine emo­tio­na­le Bin­dung zu ermöglichen.

„Die Koope­ra­ti­on mit Bro­se ist für uns ein ech­ter Segen. Wir sind sehr froh, trotz wirt­schaft­lich schwie­ri­ger Zei­ten dank die­ser groß­zü­gi­gen Spen­de unse­re Lei­stun­gen für aner­kann­te Flücht­lin­ge und Migran­ten wei­ter­hin anbie­ten zu kön­nen,“ betont Hol­ger Diez, Lei­ter Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amt Coburg.

Die Koor­di­nie­rungs­stel­le für Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund ist unter der Tele­fon­num­mer 09561/89–3576 oder per E‑Mail unter Almut.​Hagner@​coburg.​de zu erreichen.