Ber­lin / Bay­reuth. Der zwei­te Lock­down macht vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu schaf­fen. Ver­an­stal­tun­gen sind abge­sagt, Ange­bo­te und Kur­se fal­len aus, das sozia­le Leben ist stark her­un­ter­ge­fah­ren. Beson­ders schwer haben es in die­ser Zeit auch Schwan­ge­re, Eltern und Allein­er­zie­hen­de, die Unter­stüt­zung brau­chen aber kei­ne per­sön­li­che Bera­tung in Anspruch neh­men kön­nen. Die Stadt will sie nicht allei­ne lassen.

Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert begrüßt das neue Bera­tungs­te­le­fon der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­le (KoKi) im Kin­der- und Eltern­zen­trum Mama Mia:

„Die schnel­le Ver­brei­tung des Coro­na-Virus führt bei vie­len zu Äng­sten und Ver­un­si­che­rung. Gera­de jetzt brau­chen sie Unter­stüt­zung. Die KoKi schafft mit dem Bera­tungs­te­le­fon ein tol­les Ange­bot, um früh Hil­fe lei­sten zu kön­nen und Schwan­ge­ren und jun­gen Eltern die­se Unsi­cher­heit zu neh­men und sie zu entlasten.“

Zahl­rei­che Ange­bo­te kön­nen nicht, oder nur ein­ge­schränkt statt­fin­den. Auch die Müt­ter­sprech­stun­de der KoKi, bei der eine Fami­li­en­heb­am­me und eine KoKi-Fach­kraft Schwan­ge­ren und Eltern ein­mal im Monat zur Bera­tung zur Ver­fü­gung ste­hen. Um die­ses Ange­bot nicht ganz ein­zu­stel­len, hat die KoKi der Stadt das Bera­tungs­te­le­fon „Frü­he Hil­fen“ geschaffen.

Die Tele­fon­sprech­stun­de unter der Num­mer 0151/74468153 fin­det mon­tags und mitt­wochs zwi­schen 9 und 11 Uhr statt. Die Fach­kräf­te ste­hen für alle Fra­gen rund um die The­men Schwan­ger­schaft und Geburt sowie die ersten drei Lebens­jah­re des Kin­des bereit. Die Bera­tung ist ver­trau­lich, kosten­frei und auf Wunsch anonym.