Freu­di­ge Nach­rich­ten, die die Gemein­de Spei­chers­dorf da gestern von der Deut­schen Bahn erreicht haben. Die Kom­mu­ne kann nach rund 2‑jährigen inten­si­ven Ver­hand­lun­gen die Grund­stücke öst­lich und west­lich des Bahn­hof­ge­bäu­des erwerben.

„Der nach­hal­ti­ge Ein­satz hat sich aus­ge­zahlt! Ich dan­ke in die­sem Zusam­men­hang auch den Mit­glie­dern des Bun­des­ta­ges, die sich in den ver­gan­ge­nen Wochen in die­ser Sache ein­ge­setzt haben. Nun kön­nen wir unse­ren Bei­trag dazu lei­sten, das Bahn­hofs­um­feld anspre­chen­der zu gestal­ten“, fasst Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch zusam­men. Er hat­te am Ran­de eines Bahn­gip­fels in Bay­reuth im Sep­tem­ber mit dem Bahn­be­voll­mäch­tig­ten der DB, Klaus-Die­ter Josel, über den schlep­pen­den Grund­stücks­er­werb gespro­chen und ihn um Mit­hil­fe gebe­ten. Eben­so sag­ten die Bun­des­tags­mit­glie­der Dani­el Föst und Tho­mas Hacker (FDP), Anet­te Kram­me und Andre­as Schwarz (FDP) sowie Dr. Sil­ke Lau­nert (CSU) bei Besu­chen und Ter­mi­nen zu, sich mit einzubringen.

Die nota­ri­el­le Unter­zeich­nung des Grund­er­werbs von ins­ge­samt 3.309 Qua­drat­me­tern soll noch im Novem­ber vor­ge­nom­men wer­den. „Par­al­lel wer­den wir uns nun mit der Regie­rung von Ober­fran­ken als För­der­be­hör­de in Sachen ÖPNV und P+R in Ver­bin­dung set­zen und ein Kon­zept für die Rea­li­sie­rung vor­be­rei­ten“, so Porsch wei­ter. Wie in der zurück­lie­gen­den Bau­aus­schuss-Sit­zung bereits skiz­ziert, sind im öst­li­chen Bereich ein Bus­bahn­hof samt öffent­li­cher Toi­let­ten, Unter­stell­mög­lich­keit und ggf. ein sog. Regio­mat ange­dacht, im west­li­chen Bereich die Ver­län­ge­rung der P+R‑Parkplätze samt E‑Lademöglichkeiten, Fahr­rad­stell­plät­ze mit E‑Lademöglichkeit und ggf. auch ein­zel­ne Wohnmobilstellplätze.

Die Pla­nun­gen wer­den im Früh­jahr im Gemein­de­rat vor­ge­stellt und dis­ku­tiert wer­den. Die Umset­zung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.