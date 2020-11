Peter Tretau ist zum Beauf­trag­ten der Stadt Coburg für die Belan­ge von Men­schen mit Behin­de­rung (Behin­der­ten­be­auf­trag­ter) ernannt wor­den. Sein Stell­ver­tre­ter ist Harald Dütsch. Bei­de sind für die lau­fen­de Wahl­pe­ri­ode bestellt, sie endet im Jahr 2026. Mit sei­nem Beschluss folg­te der Stadt­rat den Emp­feh­lun­gen des „Arbeits­krei­ses der Cobur­ger Behin­der­ten­ver­bän­de, Behin­der­ten­ver­tre­ter und Selbst­hil­fe­grup­pen für Mensch mit Behinderungen“.

Der Behin­der­ten­be­auf­trag­te ist bera­tend tätig. Bür­ger kön­nen sich zum Bei­spiel an ihn wen­den, wenn sie Fra­gen zum Baye­ri­schen Behin­der­ten-Gleich­stel­lungs­ge­setz, zur Siche­rung der Teil­ha­be am gesell­schaft­li­chen Leben sowie Hilfs­mit­teln für Men­schen mit Behin­de­rung haben. Eben­so gibt es bei ihm Infor­ma­tio­nen über bar­rie­re­frei­es Bau­en in öffent­li­chen und pri­va­ten Gebäu­den sowie die bar­rie­re­freie Mobi­li­tät auf Stra­ßen und Wegen. Zusätz­lich infor­miert er Rat­su­chen­de über die Inte­gra­ti­on behin­der­ter Menschen.

Die bis­he­ri­ge Behin­der­ten­be­auf­trag­te Susan­ne Engel­hardt stell­te sich nicht mehr zur Wahl. Tho­mas Nowak, 3. Bür­ger­mei­ster, bedank­te sich bei ihr mit einem Geschenk für die gelei­ste­te Arbeit.

Bei Fra­gen errei­chen Bür­ger Peter Tretau unter der Tele­fon­num­mer 09561/6791100 bezie­hungs­wei­se per Mail unter Peter.​Tretau@​coburg.​de und Herrn Harald Dütsch unter der Tele­fon­num­mer 09561/319540 bezie­hungs­wei­se der E‑Mail-Adres­se Harald.​Duetsch@​coburg.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch auf der Inter­net­sei­te der Stadt Coburg unter www​.coburg​.de/​L​e​ben.