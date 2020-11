Inner­halb weni­ger Tage haben ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te des BRK Forch­heim auf Anfor­de­rung des Land­rats­am­tes an zwei Tagen kurz­fri­stig eine mobi­le Test­stel­le gestellt und betrie­ben. Nach­dem am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag der erste Ein­satz am Forch­hei­mer Kel­ler­wald statt­fand (wie berich­tet), erfolg­te der zwei­te Ein­satz am Mon­tag in Eber­mann­stadt. Ins­ge­samt wur­den an den bei­den mobi­len Test­stel­len rund 750 Testun­gen vorgenommen.

Das Kon­zept der Mobi­len Test­stel­len wur­de in den Som­mer­mo­na­ten bay­ern­weit eta­bliert. Ziel ist es, im Rah­men der stän­dig ein­satz­be­rei­ten Schnell­ein­satz­grup­pen des BRK auch die Mög­lich­keit zu haben, mit einer mobi­len Test­sta­ti­on die Gesund­heits­äm­ter bei grö­ße­ren Test­rei­hen unter­stüt­zen zu kön­nen. In der BRK Bereit­schaft Forch­heim wur­de dafür die Schnell­ein­satz­grup­pe „Behand­lung“ ent­spre­chend aus­ge­rü­stet und geschult, was Hel­fe­rin­nen und Hel­fer und deren Aus­bil­der gera­de in Zei­ten der Pan­de­mie mit bestehen­den Kon­takt­be­schrän­kun­gen vor zusätz­li­che Her­aus­for­de­run­gen gestellt hat.

Dass sie bestens vor­be­rei­tet sind, das haben die Kräf­te des BRK bei bei­den Ein­sät­zen nun unter Beweis gestellt. „Eine tol­le Team­lei­stung!“, so das Fazit des stell­ver­tre­ten­den Kreis­be­reit­schafts­lei­ters Micha­el Fees, sowie des BRK Kata­stro­phen­schutz­be­auf­tra­gen Rai­mund Schu­lik, nach den Ein­sät­zen. Die Ver­ant­wort­li­chen sind zufrie­den und stolz auf die Mann­schaft, die sich aus den Bereit­schaf­ten und der Was­ser­wacht im BRK Kreis­ver­band Forch­heim zusam­men­setz­te. Ins­be­son­de­re, da zwi­schen der Anfor­de­rung durch das Land­rats­amt und der geplan­ten Test­rei­he nur wenig Zeit für Vor­be­rei­tun­gen bleibt.

Eine enge Zusam­men­ar­beit mit den Behör­den sowie inner­halb der Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen ist dabei uner­läss­lich, um die logi­sti­schen Auf­ga­ben zu bewäl­ti­gen. Um sol­che kurz­fri­sti­gen Ein­sät­ze mög­lich zu machen, sind die ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­te außer­dem auf die Unter­stüt­zung ihrer Arbeit­ge­ber angewiesen.

Aus den Erfah­run­gen bei den bei­den Ein­sät­zen der mobi­len Test­stel­le haben die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer gemein­sam mit den Lei­tungs- und Füh­rungs­kräf­ten direkt Ver­bes­se­run­gen erar­bei­tet und umge­setzt. Im Rah­men der Nach­be­rei­tung wur­den Abläu­fe wei­ter opti­miert, Mate­ri­al ergänzt und auf­ge­füllt sowie die Fahr­zeu­ge wie­der ein­satz­be­reit gemacht. Die BRK ist somit vor­be­rei­tet auf wei­te­re Anfor­de­run­gen der mobi­len Teststelle.

Bericht: Wolf Seba­sti­an und Berg­mann Martina

Bild: Berg­mann Martina