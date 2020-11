Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg Laden­die­bin ertappt COBURG. Meh­re­re Kla­mot­ten woll­te eine 15-Jäh­ri­ge am Don­ners­tag­nach­mit­tag aus einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Moh­ren­stra­ße mit­ge­hen lassen.…

KULM­BACH. Auf einen blau­en BMW der 5‑er-Rei­he mit dem Kenn­zei­chen „KU-FJ 80“ hat­ten es Fahr­zeug­die­be in der Nacht zum Dienstag…

Dieb­stahls­se­rie an hoch­wer­ti­gen BMW-Fahr­zeu­gen reißt nicht ab

Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg Ertappt: Dro­gen in der Unter­ho­se ver­steckt COBURG. Mari­hua­na konn­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am spä­ten Mon­tag­abend bei einem 20-Jäh­ri­gen sicherstellen,…

KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Eine unan­ge­neh­me Über­ra­schung erleb­te der 43-jäh­ri­ge Päch­ter einer Gar­ten­lau­be am Sonn­tag­vor­mit­tag in der Nähe des Kasendorfer…

Land­kreis Kulm­bach: Ver­kehrs­un­fäl­le und Ein­bruch in Gar­ten­lau­be – Die…

KULM­BACH. Ein bis­lang unbe­kann­ter Van­da­le mach­te sich in der ver­gan­ge­nen Woche an einem gepark­ten Mer­ce­des C180 zu schaffen.Das Auto wurde…

Auf­grund des gro­ßen Inter­es­ses an der Umset­zung des Pilot­pro­jek­tes „Blau­licht­wo­chen“, sol­len die gemach­ten Erfah­run­gen nun online geteilt wer­den. Hier­zu wird…

Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg Poli­zi­sten gebis­sen und belei­digt COBURG. Beim Ver­brin­gen ins Poli­zei­au­to hat am spä­ten Mon­tag­abend ein 24 Jah­re alter Randalierer…

Thur­nau: Streit führt in die Aus­nüch­te­rungs­zel­le und zu Anzei­gen

Thur­nau – Am Sams­tag­abend, gegen 18.00 h, gerie­ten in einem Orts­teil ein 32jähriger Mann und des­sen 30jährige Freun­din so in…