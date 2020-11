Die Welt der Kunst und Kul­tur ist so viel­fäl­tig wie die Men­schen, die sie schaf­fen und gestal­ten. Das Ate­lier Lebenskunst…

Die dies­jäh­ri­ge Herbst­voll­ver­samm­lung des Stadt­ju­gend­rings als höch­stes jugend­po­li­ti­sches Gre­mi­um aller Jugend­grup­pen und Jugend­ver­bän­de in Bam­berg konn­te sich am 21. Oktober…

Stadt­ju­gend­ring Bam­berg lud zur Voll­ver­samm­lung in die Kul­tur­fa­brik -…

Neu­er Ver­tre­ter des Diö­ze­san­rats Bam­berg im Zen­tral­rat der Katho­li­ken

Dr. Gün­ter Heß, Vor­sit­zen­der des Diö­ze­san­rats, wur­de in der Voll­ver­samm­lung am 17. 10. 2020 in das Zen­tral­ko­mi­tee der Katho­li­ken gewählt.…