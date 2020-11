An der Städ­ti­schen Musik­schu­le ausgebildet

„Ein Zer­ti­fi­kat über Lei­stun­gen und Kom­pe­ten­zen durch die musi­ka­li­sche Bil­dung und Erzie­hung an Sing- und Musik­schu­len in Bay­ern“, so lau­tet die Defi­ni­ti­on für den „Kom­pe­tenz­nach­weis Musik“, der seit 2006 vom Ver­band baye­ri­scher Sing- und Musik­schu­len e.V. für Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit beson­de­ren Schlüs­sel­kom­pe­ten­zen ver­ge­ben wird. Lukas Fried­rich ist der sech­ste Schü­ler der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg, dem die­se beson­de­re Aus­zeich­nung zuer­kannt wurde.

Am 31. Okto­ber wur­de die Urkun­de von Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner im Bei­sein der Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar, dem Musik­schul­lei­ter Mar­tin Erz­feld sowie dem Mit­ar­bei­ter Jür­gen Roe­der aus­ge­hän­digt. „Der Kom­pe­tenz­nach­weis Musik wür­digt Kom­pe­ten­zen wie Team­fä­hig­keit, Kom­pro­miss­be­reit­schaft und Durchhaltevermögen.

Neben her­vor­ra­gen­den musi­ka­li­schen Lei­stun­gen sind wei­te­re Vor­aus­set­zun­gen, dass der Aus­ge­zeich­ne­te min­de­stens über sechs Jah­re hin­weg an einer Musik­schu­le unter­rich­tet wur­de und davon min­de­stens vier Jah­re im Ensem­ble mit­ge­spielt hat. Beson­de­rer Wert wird dabei auf eigen­stän­di­ges kul­tu­rel­les Enga­ge­ment gelegt“, erklär­ten Mar­tin Erz­feld und Jür­gen Roe­der. Und dies sei bei Lukas Fried­rich in hohem Maße gege­ben. „Ein schö­ner Farb­punkt in jeder Bewer­bungs­map­pe“, war man sich einig.