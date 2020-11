Die Erwach­se­nen­bil­dung wird inzwi­schen als selbst­ver­ständ­li­cher Teil des Bil­dungs­we­sens gese­hen und des­halb ist die Volks­hoch­schu­le Ecken­tal mit Außen­stel­len Herolds­berg und Kalch­reuth zum jet­zi­gen Zeit­punkt nicht von der Schlie­ßung betroffen!

Ledig­lich Sport‑, Bewe­gungs- und Ernäh­rungs­kur­se sind bis auf Wei­te­res abgesagt.

Eini­ge die­ser Ange­bo­te wer­den online wei­ter­ge­führt und selbst­ver­ständ­lich ist der Ein­stieg auch nach Kurs­start noch mög­lich. Es lohnt sich des­halb ein regel­mä­ßi­ger Blick auf unse­re Home­page www​.vhs​-ecken​tal​.de

Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on und den damit ver­bun­de­nen Vor­ga­ben besteht auch wäh­rend des Unter­richts Maskenpflicht.

Soll­te es wei­te­re Rege­lun­gen oder kurz­fri­sti­ge Ände­run­gen geben, wer­den Sie über die Web­sei­te, per Mail oder tele­fo­nisch informiert.

Das Büro der VHS ist tele­fo­nisch (09126 / 903 – 224) oder per Mail (vhs@​eckental.​de) erreich­bar.

NEUE KUR­SE

Weih­nachts-Yoga ONLINE 30063

Weih­nach­ten, eine ganz beson­de­re Zeit! Zeit, für eine ganz beson­de­re Yogastunde.

Dozent: Doris Kessel

Ter­min: Fr, 18.12.2020

Uhr­zeit: 19:00 – 20:30 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 9,00 EUR

Yoga für Anfän­ge­rIn­nen mit und ohne Vor­er­fah­rung – ONLINE

Dozent: Eva Eschler

Ter­min: mon­tags (10 Termine)

Ein­stieg jeder­zeit möglich

Uhr­zeit: 17:50 – 19:20 Uhr Kurs-Nr. 30044O

oder

Uhr­zeit: 19:40 – 21:10 Uhr Kurs-Nr. 30045O

Gebühr: 71,00 €

Neue Zie­le für’s neue Jahr – ONLINE 30064

In die­sem Work­shop stel­len wir unse­re Navi für unse­re Wün­sche und Zie­le ein. Las­sen los, was nicht mehr zu uns gehört, damit das Neue kom­men kann.

Dozent: Doris Kessel

Ter­min: Fr, 15.01.2021

Uhr­zeit: 19:00 – 20:30 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 9,00 EUR

________________________________________

ZUSATZ­TER­MI­NE

Hand­aku­pres­sur – Selbst­mas­sa­ge 31003Z

Reflex­zo­nen­mas­sa­ge strebt die Sti­mu­lie­rung aus­ge­wähl­ter Punk­te des Meri­di­an­sy­stems an, die mit ande­ren Kör­per­be­rei­chen in Ver­bin­dung ste­hen. Der Kurs umfasst Theo­rie und prak­ti­sche Übun­gen und Sie erhal­ten einen Über­blick über Organ­zo­nen und Aku­pres­sur­punk­te an der Hand.

Dozent: Anna Velisek

Ter­min: Di, 17.11.2020, 1 Abend

Uhr­zeit: 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 124, Raum 2 links

Gebühr: 15,00 EUR + 3,00 € Mate­ri­al (vor Ort zu bezahlen)

Work­shop: Macht der Gedan­ken – “Ände­re dein Den­ken und du änderst dein Leben” 10016Z

Die wenig­sten von uns wis­sen, dass Gedan­ken wah­re Kräf­te sind. Es fin­det ein erklä­ren­der Vor­trag über 90 Minu­ten statt mit anschlie­ßen­der Ent­span­nung und Medi­ta­ti­on. Außer­dem wer­den wir posi­ti­ve Bekräf­ti­gun­gen ken­nen­ler­nen und anwen­den, die im täg­li­chen Leben genutzt wer­den können.

Dozent: Ange­li­ka Maria Häbel

Ter­min: Sa, 14.11.2020

Uhr­zeit: 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 122, Raum 2 rechts

Gebühr: 12,00 EUR

________________________________________

ÄNDE­RUN­GEN

Online statt Präsenz!

Kosten­frei­es Semi­nar für Ver­eins­mit­glie­der und ehren­amt­lich Engagierte.

Semi­nar – Sat­zungs- und Haf­tungs­recht ONLINE 11002

Die Ver­an­stal­tung bie­tet einen Über­blick über Haf­tungs- und Ver­si­che­rungs­fra­gen. The­ma­ti­siert wer­den Ein­zel­hei­ten zur Mit­glie­der­ver­samm­lung unter Bezug­nah­me auf das Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­ge­setz und zu den Mög­lich­kei­ten auf digi­ta­lem Weg zu gül­ti­gen Abstim­mun­gen zu gelangen.

Dozent: Rechts­an­wäl­tin Rena­te Mitleger-Lehner

Ter­min: Sa, 14.11.2020

Uhr­zeit: 10:00 – 13:00

Ort: Online

________________________________________

WIE­DER FREIE PLÄTZE

Grü­ner Star – Glau­kom 31008

In die­sem Vor­trag erfah­ren Sie, wodurch das Glau­kom ent­steht, was man vor­beu­gend dage­gen tun kann und wel­che alter­na­ti­ven The­ra­pie­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung stehen.

Dozent: Elke Lintl-Schweiger

Ter­min: Do, 12.11.2020

Uhr­zeit: 17:30 – 19:00 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 121, Raum 1 rechts

Gebühr: 7,00 EUR

Dorn­me­tho­de – Gesun­der Rücken und Gelen­ke 31004

Für Men­schen mit Rücken- und Gelenk­pro­ble­men gilt die Dorn-Metho­de als Geheimtipp.

Sie erler­nen ein­fa­che Übun­gen, mit denen Sie selbst zur Kor­rek­tur der Bein­län­gen­dif­fe­renz, zur Lin­de­rung von Kreuz­schmer­zen und zur Abhil­fe bei Knie- und Hüft­be­schwer­den bei­tra­gen können.

Dozent: Anna Velisek

Ter­min: Do, 12.11.2020

Uhr­zeit: 18:00 – 21:00 Uhr, 1 Abend

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 123, Raum 1 links

Bit­te mit­brin­gen: Mat­te, Hand­tuch, beque­me Klei­dung, Getränk

Gesamt­ge­bühr: 15,00 EUR

________________________________________

AUS­FALL

Thai­län­di­sche Küche – leicht gemacht 32009

Dozent: Amporn Walker

Ter­min: Do, 12.11.2020

Uhr­zeit: 18:00 – 22:00 Uhr

Ort: Grund­schu­le Forth – Küche

Fei­nes aus dem Glas 32005

Dozent: Ker­stin Sallet

Ter­min: Do, 19.11.2020

Uhr­zeit: 18:00 – 22:00 Uhr

Ort: Schu­le Herolds­berg, Küche