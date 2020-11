Die am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 30.10.2020, durch das Land­rats­amt Bay­reuth bekannt gemach­te All­ge­mein­ver­fü­gung zur Neu­fest­le­gung der stark fre­quen­tier­ten öffent­li­chen Plät­ze muss­te auf­grund der zwi­schen­zeit­lich ein­ge­tre­te­nen Rechts­än­de­rung gering­fü­gig über­ar­bei­tet wer­den. Die 7. Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung wur­de durch die 8. Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (8. BayIfSMV) abge­löst, so dass sich die Rechts­grund­la­ge für die All­ge­mein­ver­fü­gung geän­dert hat. Die zeit­li­che Gel­tungs­dau­er haben wir an die neue 8. BayIfSMV ange­passt, so dass die All­ge­mein­ver­fü­gung nun bis 30.11.2020 befri­stet ist. Inhalt­lich haben sich kei­ne ander­wei­ti­gen Ände­run­gen erge­ben; ins­be­son­de­re wur­den am räum­li­chen Gel­tungs­be­reich der All­ge­mein­ver­fü­gung dies­mal kei­ne Ände­run­gen vor­ge­nom­men. Das Alko­hol­ver­bot gilt nun gemäß § 24 Abs. 4 der 8. BayIfSMV auf den fest­ge­leg­ten Plät­zen unab­hän­gig von den jewei­li­gen Inzi­denz­wer­ten in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr:

In der Stadt Bad Berneck: ‑Bus­bahn­hof im Bereich der Bay­reu­ther Stra­ße und der Bahnhofstraße

In der Gemein­de Fich­tel­berg: ‑Rund­wan­der­weg Fich­tel­see (ein­schließ­lich Tei­le der Wege Am Fich­tel­see, Kai­ser­berg, Mühl­berg und Fichtelseestraße)

In der Stadt Peg­nitz: ‑Innen­stadt­be­reich

In der Stadt Pot­ten­stein: ‑Innen­stadt­be­reich- Rund­wan­der­weg Schön­grund­see bis Teu­fels­höh­le mit Park­platz Schöngrundsee

Die All­ge­mein­ver­fü­gung mit einer Über­sicht über den kon­kre­ten räum­li­chen Umgriff der betrof­fe­nen Berei­che kann aus den Plä­nen in der Anla­ge dazu auf der Web­sei­te des Land­krei­ses Bay­reuth https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​e​i​n​g​e​s​e​hen werden.

Bay­reuth, 04.11.2020