Ein­satz­be­richt

Zu einer Per­so­nen­ret­tung über die Dreh­lei­ter, alar­mier­te uns die ILS Bam­berg, zusam­men mit den Kame­ra­den der FF Forch­heim, am Mon­tag­mor­gen gegen 08:19 Uhr. Ein Bau­ar­bei­ter war auf einem Gerüst an einer Bau­stel­le gestürzt und muss­te lie­gend auf Erd­glei­che gebracht wer­den. Hier­zu for­der­te der Ret­tungs­wa­gen die Dreh­lei­ter Forch­heim an. Wir sicher­ten die Ein­satz­stel­le gegen Durch­gangs­ver­kehr ab und unter­stütz­ten die Forch­hei­mer Kame­ra­den. Nach gut 45 Minu­ten war der Ein­satz been­det. Wir wün­schen dem Ver­letz­ten eine schnel­le Genesung.

Datum: 2. Novem­ber 2020

Alarm­zeit: 08:19 Uhr

Dau­er: 46 Minuten

Art: Tech­ni­sche Hilfeleistung

Ein­satz­ort: Kir­che Kersbach

Ein­satz­lei­ter: Klaus Hoffmann

Mann­schafts­stär­ke: 6

Fahr­zeu­ge: LF 8/6