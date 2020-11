Im Ecken­ta­ler Rat­haus ist das Fund­bü­ro auch in der aktu­el­len Situa­ti­on ohne Vor­anmel­dung bequem am Emp­fang im Foy­er des Rat­hau­ses zu erreichen.

Eli­sa­beth Karl nimmt Fund­stücke ent­ge­gen oder hän­digt die­se an ihren recht­mä­ßi­gen Besit­zer wie­der aus. In loser Fol­ge ver­öf­fent­li­chen wir die Fund­ge­gen­stän­de neu­tral in der Pres­se. Auf unse­rer Inter­net­sei­te fin­den Sie die jeweils aktua­li­sier­te Liste der Fund­sa­chen, die im Monat Okto­ber 2020 bei uns abge­ge­ben wurden.

Fund­sa­chen:

Ein­zel­ner Schlüs­sel der Mar­ke Burg Wächter

Schlüs­sel Anzahl 5 Stück Mar­ke an Kara­bi­ner­ha­ken und schwar­zem Schlüs­sel­band mit Fir­men­auf­druck der Fir­ma Liebherr.

2 Stück ein­zel­ne Schlüs­sel der Mar­ken Erre­bi und CES

Fund­fahr­rä­der:

Moun­tain­bike Mar­ke Ber­ga­mond, Modell Big Air 69, Grö­ße 26 Zoll, Far­be Grau/​Weiß

ATB Fahr­rad Mar­ke Dyna­mics, Modell Gra­vi­ty Cross, Grö­ße 28 Zoll, Far­be Schwarz

Moun­tain­bike Mar­ke Cycle Wolf, Modell Mes­ca­le­ro, Grö­ße 26 Zoll, Far­be Blau

Kom­pakt­in­fo:

Fund­ge­gen­stän­de kön­nen nach wie vor wäh­rend unse­rer Öff­nungs­zei­ten von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und diens­tags zusätz­lich nach­mit­tags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Fund­bü­ro des Mark­tes Ecken­tal, Rat­haus­platz 1, 90542 Ecken­tal, Tele­fon 09126/ 903 232, Eli­sa­beth Karl, abge­ge­ben oder von ihrem Besit­zer abge­holt werden.

Die Fund­li­ste ist wie immer ohne Gewähr!

Außer­dem fin­den Sie wie immer aktu­el­le Infor­ma­tio­nen aus dem Markt Ecken­tal rund um die Uhr und bequem von zuhau­se oder von unter­wegs aus auf der www​.ecken​tal​.de, die Ihnen auch als mobi­le Web­site für Ihr Smart­pho­ne oder das Tablet zur Ver­fü­gung steht!