72 Pro­zent der Betrie­be sehen sich in ihrer Exi­stenz gefähr­det Die Zahl der gast­ge­werb­li­chen Betrie­be, die sich momen­tan stark in…

Infek­ti­ons­schutz in Omni­bus­sen: “Beim Bus­fah­ren besteht nur ein gerin­ges…

Das Land­Schafft­Ener­gie Team bie­tet am 3. Novem­ber von 14:00–15:00 Uhr einen Online-Vor­trag zur „Wär­me­ge­win­nung aus Bio­mas­se“ an Inter­es­sier­te kön­nen sich…

GEW ruft ihre Mit­glie­der in Bay­ern am Mon­tag zum Warn­streik auf

Neue LBV-Daten­bank zur Erfas­sung von Gebäu­de­brü­ter­quar­tie­ren – Bestands­rück­gän­ge ver­hin­dern Die mei­sten gebäu­de­brü­ten­den Vögel, die den Som­mer in Bay­ern ver­bracht haben,…

Ober­fran­ken stark ver­tre­ten im neu­en Lan­des­vor­stand der…

In unbe­stän­di­gen Zei­ten hat sich das größ­te Netz­werk jun­ger Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te in Bay­ern für ‎Kon­ti­nui­tät an der Spit­ze entschieden.…