Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger lädt die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus allen Bay­reu­ther Stadt­tei­len am Mitt­woch, 11. Novem­ber, um 19 Uhr, zu einer Bür­ge­rin­nen- und Bür­ger­ver­samm­lung in den Euro­pa­saal des Inter­na­tio­na­len Jugend­kul­tur­zen­trums, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, ein. Der Ober­bür­ger­mei­ster und die Refe­ren­ten der Stadt­ver­wal­tung ste­hen für Fra­gen, Wün­sche und Anre­gun­gen zu The­men von all­ge­mei­nem Inter­es­se zur Ver­fü­gung. Inter­es­sier­te Bürger/​innen wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 0921 251304 oder per Mail hauptamt@​stadt.​bayreuth.​de vor­ab für die Teil­nah­me an der Bür­ger­ver­samm­lung anzu­mel­den. Die Stadt bit­tet um Ver­ständ­nis, dass Bürger/​innen, die in den letz­ten 14 Tagen Kon­takt zu Covid-19-Fäl­len hat­ten und ent­spre­chen­de Krank­heits­sym­pto­me auf­wei­sen, nicht teil­neh­men dürfen.