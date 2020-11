5400 Euro für die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in der Gemeinde

Mit einem lachen­den und einem wei­nen­den Auge kamen die Ver­tre­ter des Kul­tur­ver­eins Spei­chers­dorf sowie die bei­den Trä­ger der vier Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in der Gemein­de Spei­chers­dorf, die bei­den Pfar­rer Sven Grill­mei­er und Dirk Gra­fe, ins Rat­haus der Gemein­de Spei­chers­dorf. Auf der Agen­da stand die Liqui­da­ti­on des tra­di­ti­ons­rei­chen Kul­tur­ver­eins und die Ver­tei­lung des ver­blie­be­nen Vereinsvermögens.

Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch bedau­er­te die Auf­lö­sung des Ver­eins, die bereits zu Jah­res­be­ginn durch eine außer­or­dent­li­che Mit­glie­der­ver­samm­lung beschlos­sen wur­de. Die Mit­glie­der votier­ten bei der Ver­eins­auf­lö­sung ein­stim­mig dafür, das Ver­eins­ver­mö­gen, das sat­zungs­ge­mäß der Gemein­de Spei­chers­dorf für wohl­tä­ti­ge Zwecke zuge­führt wer­den muss, für die vier Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen vor­zu­se­hen. „Wir wol­len damit in unse­re Zukunft hier vor Ort inve­stie­ren“, fass­te Rudolf Rich­ter zusam­men. Rich­ter wur­de als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der zum sog. Liqui­da­tor des Ver­eins ernannt.

Zusam­men mit den bei­den Kas­sen­prü­fern Franz Schmidt und Alt-Bür­ger­mei­ster Man­fred Porsch über­gab er das ver­blie­be­ne Ver­eins­ver­mö­gen von ins­ge­samt 5.345,27 Euro an die Gemein­de Spei­chers­dorf. Der gerun­de­te Betrag von 5.400 Euro wur­de von Gemein­de­sei­te zu glei­chen Tei­len an die bei­den Trä­ger der Kin­der­gär­ten, die katho­li­sche Kir­chen­stif­tung und den Dia­ko­nie­ver­ein Spei­chers­dorf, wei­ter­ge­reicht. Dirk Gra­fe und Sven Grill­mei­er bedank­ten sich für die Spen­de und sag­ten zu, das Geld für beson­de­re Ange­bo­te in den Kitas für die Klei­nen und Klein­sten in der Gemein­de vor­zu­hal­ten. Zugleich dank­ten sie eben­so wie Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch und Alt-Bür­ger­mei­ster Man­fred Porsch dem Kul­tur­ver­ein und des­sen Mit­glie­dern für das 55jährige enga­gier­te Wir­ken. Mit der Auf­lö­sung wer­de in der Gemein­de etwas feh­len, waren sich alle Betei­lig­ten einig.